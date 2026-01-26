Es waren einst Live-Events in den ganz großen Hallen, zuletzt die Fernsehstudios der MMC im Kölner Coloneum, doch in diesem Jahr wird das Finale von „Germany’s Next Topmodel - by Heidi Klum“ ganz anders ausfallen. Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de verzichten ProSieben und die Produktionsfirma Redseven Entertainment bei der kommenden Staffel auf eine Live-Show zum Finale. Stattdessen wird effizienter produziert.

Wie üblich laufen in diesen Wochen die Dreharbeiten zur neuen Staffel der Modelsuche von Heidi Klum. Nach DWDL.de-Informationen soll das „GNTM“-Finale direkt im Anschluss daran Ende Februar in Los Angeles produziert werden. Die Ausstrahlung erfolgt dann Monate später. Statt einer langen Pause zwischen den Dreharbeiten zur Staffel und der Live-Show in Deutschland, sind die Dreharbeiten damit kompakter und die Produktion abgeschlossen. Das ist nicht nur kostengünstiger sondern macht auch Termine frei im Kalender.

Erklärtermaßen versucht ProSiebenSat.1, wie auch die private Konkurrenz, angesichts weiterhin sehr angespannter Werbemärkte, die Produktionskosten seiner Programme zu reduzieren. Die MFE-Übernahme von ProSiebenSat.1 dürfte dabei nochmals den Druck erhöht haben. Der Verzicht auf ein Live-Finale in Deutschland abseits der Staffelproduktion ist eine spürbare Änderung, doch ProSieben verkauft sie nach dem Motto "It's not a bug, it's a feature" mit reichlich Überzeugung.

Auf Anfrage des Medienmagazins DWDL.de erklärt Sender-Sprecher Christoph Körfer am Montagabend: "Mit viel Hollywood. Mit viel Glamour. Mit vielen Stars. Nach dem Allstars-Finale zum 20. Jubiläum im vergangenen Jahr senden wir 2026 mit einem neuen Konzept. Das ‚GNTM‘-Finale steigt 2026 in Hollywood. Wann und wie werden wir rechtzeitig verkünden.“ Zur Voraufzeichnung des Finales macht er keine Angaben.

In den vergangenen zehn Jahren war das Finale von „GNTM“ stets live. 2016 aus der Stierkampfarena Colisseu Balear auf Mallorca, 2017 in Oberhausen, 2018 und 2019 dann in Düsseldorf. 2020 wurde zwar live gesendet, allerdings in kleinerem Rahmen aus den Studios Adlershof in Berlin. Heidi Klum war aufgrund von Reisebeschränkungen nur zugeschaltet. 2021 nochmals in Berlin, diesmal mit Klum aber ohne Publikum.

2022 zog man in die MMC-Studios im Kölner Coloneum um, wo man auch die darauffolgenden drei Jahre das Live-Finale produzierte. Zuletzt voraufgezeichnet war das Finale, unfreiwillig, 2015. Nach der Bombendrohung beim eigentlich geplanten Live-Finale in der SAP Arena in Mannheim wurde der Staffelabschluss zwei Wochen später als Aufzeichnung aus New York nachgeholt.