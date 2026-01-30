"Lanz + Precht" erscheint neuerdings auch als Video-Podcast. Wie das ZDF am Freitag mitteilte, wird die neue Ausspielform künftig parallel zur Audio-Ausgabe auch auf dem offiziellen YouTube-Kanal von "ZDFheute" angeboten.

Der Podcast mit Markus Lanz und Richard David Precht erscheint bereits seit September 2021 jeweils freitags und wird vom ZDF in Zusammenarbeit mit den beiden Hosts produziert. "Lanz + Precht" zählt zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Podcasts und wurde vom Sender gerade um mindestens zwei weitere Jahre bis Ende 2027 verlängert - ein Ende ist also vorerst nicht in Sicht.

In der aktuell erschienen Ausgabe - der ersten, die auch in Video-Form verfügbar ist - geht es unter dem Titel "Das Ende der Illusionen" um die wachsenden Risse in der globalen Ordnung.