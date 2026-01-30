Eva-Maria Sommer ist und bleibt Direktorin MA HSH, der Medienrat der Medienanstalt hat Sommer einstimmig für fünf weitere Jahre wiedergewählt. Sommers neue Amtszeit beginnt allerdings erst am 1. März 2027, sie wird die Medienanstalt dann bis Anfang der 30er Jahre leiten. Sommer ist seit dem 1. März 2022 Direktorin der MA HSH und seit Dezember 2025 zusätzlich dazu auch Vorsitzende der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM).

Sommer selbst sagt zu ihrer Wiederwahl: "Die gemeinsame Arbeit an zentralen gesellschaftlichen Themen mit dem Team der MA HSH und unseren Gremien ist ein großes Privileg. Ich freue mich sehr, mich weitere fünf Jahre für eine vielfältige und unabhängige Medienlandschaft und einen möglichst sicheren digitalen Alltag von Kindern und Jugendlichen einzusetzen. Eine besondere Anerkennung ist, dass der Medienrat einstimmig entschieden hat – diese breite Unterstützung ist eine große Bestätigung für meine Arbeit und das gesamte Team der MA HSH."

Und Sebastian Schulze, Vorsitzender des Medienrates der MA HSH, ergänzt: "Unter Eva-Maria Sommer hat die MA HSH wichtige Projekte zur Förderung der Medienvielfalt am Standort etabliert und bundesweit beachtete Verfahren gegenüber einigen der größten und nutzungsstärksten Medienplattformen eingeleitet, um Medienvielfalt auch in Zeiten von KI und wachsender Einflussnahme globaler Tech-Giganten sicherzustellen. Mit dem KJM-Vorsitz übernimmt sie zudem Verantwortung für einen besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen im Netz und zeigt zugleich, dass sie auch bundesweit bestens vernetzt und anerkannt ist. Ich freue mich daher sehr, dass Frau Sommer der MA HSH für eine weitere Amtszeit zur Verfügung steht."