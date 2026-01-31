Der in dieser Woche angekündigte Sendeplatz-Wechsel der "Stefan Raab Show" in die Late-Night zieht auch kurzfristige Programmänderungen am Mittwochabend nach sich. Dort wird sich RTL in den kommenden Wochen, sobald die aktuelle Dschungelcamp-Staffel vorbei ist, erstmal mit Reportagen behelfen.

Konkret hat RTL mehrere Folgen der "Stern TV Reportage" angekündigt, die sich mit der seit 30 Jahren von einem Kamerateam begleiteten Familie Ritter befassen. Senderangaben zufolge soll es sich dabei um neue Folgen handeln. Erst vor etwas mehr als einer Woche hatte RTL eine "Stern TV Reportage" über die Familie gesendet und damit mehr als zehn Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielt. Bei Vox erzielten diverse Ritter-Specials im vorigen Jahr sogar bis zu 14,0 Prozent.

Im Zuge der Programmänderung wird zugleich die Sendezeit des "Stern TV"-Magazins mit Steffen Hallaschka wieder gekürzt. War die Live-Sendung zuletzt nach der "Stefan Raab Show" schon ab 21:30 Uhr zu sehen, so wird sie ab dem 11. Februar mittwochs wieder auf dem traditionellen Sendeplatz um 22:15 Uhr laufen.

Raab bald zweimal wöchentlich

RTL hatte in dieser Woche angekündigt, die "Stefan Raab Show" künftig nicht mehr mittwochs um 20:15 Uhr zu zeigen, sondern donnerstags um 23:15 Uhr (DWDL.de berichtete). Zum Auftakt startet Raab am 12. Februar allerdings sogar eine halbe Stunde früher. Geplant ist außerdem eine zusätzliche Dienstags-Ausgabe, die ab 22:00 Uhr exklusiv bei RTL+ zum Abruf bereitststehen soll.

Mit dem Schritt reagiert RTL auf die zuletzt sehr schwachen Quoten der Weekly mit Stefan Raab. Aktuell testet RTL die Show im Windschatten des Dschungels bereits an drei Abenden pro Woche zu später Stunde - und fuhr mit Raabs "halber Stunde nach der Stunde danach" bis zu 19,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ein.