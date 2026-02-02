Die Ausspielung des WDR Fernsehens erfolgt ab sofort technisch zentral aus dem SWR-Funkhaus in Baden-Baden. Der Sender schließt sich damit der sogenannten "ARD-Sendeabwicklung Süd" an, über die neben SWR und WDR auch schon die Dritten Programme von BR, HR und SR gesendet werden. Der Schritt war bereits Ende 2024 angekündigt worden (DWDL.de berichtete).

Damit strahlt die ARD bundesweit ihre Dritten TV-Programme künftig nur noch von zwei zentralen Standorten aus. Im Rahmen der 2017 begonnenen ARD-Strukturreform war eigenltich das Ziel, die zuvor bei jeder einzelnen Landesrundfunkanstalt angesiedelte Sendeabwicklungen auf vier Standorte zu konzentrieren. Nun ist man mit zwei noch deutlich darunter geblieben. Die ARD beziffert die Einsparungen im Zeitraum 2025 bis 2028 auf insgesamt 32 Millionen Euro.