Der Sport-Streaminganbieter Dyn hat eine Kooperation mit HD+ verkündet, das den Empfang von privaten Sendern in HD-Auflösung ermöglicht. Die beiden Unternehmen bieten ihre Angebote neuerdings als Bundle an. Spannend ist dabei der Preis: Für ein Jahres-Abo von Dyn sowie ein Jahres-Abo von HD+ über Satellit werden monatlich 14,50 Euro aufgerufen - also genauso viel wie das Dyn-Abo schon einzeln kostet. HD+, das eigentlich mit 6,99 Euro monatlich zu Buche schlägt, führt dementsprechend zu keinem zusätzlichen Aufpreis.

Das Angebot findet sich aktuell nur auf der Seite von HD+ - und die Preisersparnis bezieht sich auch nur auf das erste Jahr. Danach gehen sowohl HD+ als auch Dyn in monatlich kündbare Abos über, der Preisvorteil entfällt ab diesem Zeitpunkt dann aber auch komplett.

Wer HD+ nicht via Satellit nutzen kann oder will, sondern als HD+ Stream, für den fällt ein etwas höherer Preis von 17,99 Euro im Monat an. Allerdings ist auch der Einzelpreis von HD+ Stream mit 9,99 Euro monatlich höher als von HD+ via Satellit. Im ersten Jahr ergibt sich auch auf diesem Weg eine Preisersparnis von immerhin 78 Euro gegenüber den Einzelpreisen.

Max Ehrhardt, Chief Revenue und Marketing Officer bei Dyn, sagt: "Wir bringen ein starkes Fernsehangebot und einen innovativen Sportstreamingdienst zusammen und schaffen ein Bundle, das hochwertiges TV-Erlebnis mit relevantem Live-Sport verbindet – einfach, attraktiv und nah am Fan." Andreas Schulz sieht in dem Paket "einen spürbaren Mehrwert für Bestandskunden und Neueinsteiger mit einem attraktiven Einstiegspreis und den Zugang zu großartigen Sporterlebnissen".