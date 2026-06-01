Im vergangenen Jahr hat das ZDF seine Format-Familie rund um die "heute-show" ausgebaut und damit in Oliver Welkes Sommerpause schöne Erfolge gefeiert. In diesem Jahr bringt man die mittlerweile vier Ableger allesamt wieder zurück. Los geht's aber erst, wenn die WM weitgehend über die Bühne ist, also ab dem 17. Juli. Dann steht - passend dazu - zuerst das "heute-show extra - Die unglaubliche Geschichte des Gianni Infantino" auf dem Programm - linear um 22:30 Uhr, im Streaming zum Abruf bereits um 20 Uhr.

Nachdem sich Valerie Niehaus im vergangenen Jahr Elon Musk vorgenommen hatte, geht es diesmal also um den FIFA-Präsidenten. Niehaus sagt: "Gianni Infantino wirkt wie eine Figur, die gleichzeitig aus einer Politsatire und aus einem Managerseminar gefallen ist: geschniegelt, dauergrinsend, ständig zwischen Staatschefs, Oligarchen und Fußballromantik unterwegs, verkauft er den Fußball mit der Sprache eines globalen CEOs: Pathos, 'Einheit', 'für die Fans', während um ihn herum gigantische Geldsummen, Machtspiele und fragwürdige Entscheidungen kreisen. Das ist natürlich der schmale Grat, auf dem FIFA-Präsidenten und Funktionäre eben ihr Leben verbringen, und genau dort schauen wir gerne hin!"

Während Niehaus durch die Sendung führt, werden auch Katjana Gerz, Lou Strenger, Matthias Matschke und Alexander Wipprecht aus dem "heute-show"-Ensemble zu sehen sein. Sie kommentieren in fiktiven Rollen als vermeintliche Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter Infantinos Aufstieg und Wirken. Die Folge über Elon Musk wiederholt das ZDF übrigens noch einmal am 26.6. ab 23:45 Uhr.

Ebenfalls am 17. Juli kehrt um 23 Uhr "heute-show extra - Das Quiz" mit der ersten von gleich vier neuen Folgen zurück, weitere Ausgaben folgen im Wochentakt bis zum 7. August. Nach zwei 30-minütigen stehen sogar zwei 60-minütige Folgen auf dem Programm. Lutz van der Horst moderiert die Quizshow. Raten sollen diesmal nicht nur Politikerinnen und Politiker, sondern auch andere prominente Gäste. Aus dem heute-show-Ensemble sind neben Gisa Flake und Olaf Schubert, die auch schon im letzten Jahr an Bord waren, auch Valerie Niehaus, Moritz Neumeier, Matthias Matschke und noch nicht näher benannte weitere Mitglieder aus dem "heute-show"-Ensemble an Bord.

"Das Schöne am 'heute-show'-Quiz ist ja: Politiker müssen nicht erst jede Antwort mit drei Arbeitsgruppen abstimmen. Man erlebt Menschen, die sonst in ernsten Debatten oder perfekt vorbereiteten Talkshows auftreten, plötzlich ganz locker, schlagfertig und manchmal auch herrlich überfordert. Und wenn ein Politiker bei einer simplen Quizfrage ins Schwitzen gerät, ist das oft unterhaltsamer als jede Bundestagsdebatte", so Lutz van der Horst zu den neuen Ausgaben seiner Sendung.

Am 24. Juli gibt es um 22:30 Uhr obendrein auch eine weitere Ausgabe von "heute-show extra - Next Stop Köster". Nachdem Köster in den ersten beiden Folgen schon mit Markus Söder und Lars Klingbeil im Aufzug stecken blieb, trifft er dort diesmal auf Bundesaußenminister Johann Wadephul. "Stundenlang mit mir im Aufzug stecken bleiben – selten wurde das diplomatische Geschick des Außenministers so auf die Probe gestellt …", so Fabian Köster über sein Treffen mit dem Außenminister.

Und schließlich bestreitet das ZDF die zweite August-Hälfte dann mit drei neuen Folgen von "heute-show Spezial" mit Lutz van der Horst und Fabian Köster. Die beiden beschäftigen sich zuerst mit dem Thema Müll, in der zweiten Woche mit dem Thema Glücksspiel und abschließend dann mit den anstehenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Die letzte reguläre Ausgabe der "heute-show" zeigt das ZDF übrigens am kommenden Freitag.