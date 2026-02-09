Die All3Media-Tochter Magic Connection macht Mona Zorob zur Chief Creative Officer (CCO). In ihrer neuen Rolle verantwortet Zorob ab sofort die kreative Ausrichtung der Agentur mit Fokus auf Social Media & PR. Zuletzt hatte sie für Magic Connection Kampagnen für Kunden wie Mangal x Lukas Podolski oder RTL umgesetzt.

Nach ihrem Studium der Medienwirtschaft und Stationen in TV-Redaktionen und Produktionsfirmen war Mona Zorob unter anderem als Head of Social Media & Online tätig und verantwortete etwa den Social-Media-Auftritt von "Berlin - Tag & Nacht", die vom Schwesterunternehmen Filmpool Entertainment produziert wird.