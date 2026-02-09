Die All3Media-Tochter Magic Connection macht Mona Zorob zur Chief Creative Officer (CCO). In ihrer neuen Rolle verantwortet Zorob ab sofort die kreative Ausrichtung der Agentur mit Fokus auf Social Media & PR. Zuletzt hatte sie für Magic Connection Kampagnen für Kunden wie Mangal x Lukas Podolski oder RTL umgesetzt.
Nach ihrem Studium der Medienwirtschaft und Stationen in TV-Redaktionen und Produktionsfirmen war Mona Zorob unter anderem als Head of Social Media & Online tätig und verantwortete etwa den Social-Media-Auftritt von "Berlin - Tag & Nacht", die vom Schwesterunternehmen Filmpool Entertainment produziert wird.
© Filmpool / Stefan Menne
Vittorio Valente und Felix Wesseler
"Mona denkt Kreativität nicht in einzelnen Disziplinen, sondern ganzheitlich. Vom Aufbau eigener Event-Marken und crossmedialer Formate über die Kreation und Umsetzung von Kampagnen", sagt Vittorio Valente, der ebenso wie Felix Wesseler als geschäftsführender Gesellschafter fungiert. Wesseler: "Wir tragen mit diesem Schritt der starken Entwicklung unserer Social Media Unit unter Monas Leitung Rechnung. Gleichzeitig wollen wir ihr noch mehr Raum geben, in unserem sich derzeit ungeheuer schnell wandelnden Geschäft mit ihrer enormen kreativen Energie die übergreifende Entwicklung unterschiedlicher Geschäftsbereiche voranzutreiben."