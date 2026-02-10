Zentropa, die skandinavische Produktionsfirma, die einst unter anderem von Lars von Trier gegründet wurde, will seine Aktivitäten in Deutschland ausbauen und hat nun angekündigt, dass Solmaz Azizi zum 1. September Geschäftsführerin der deutschen Dependance wird. Azizi soll die lokalen Produktionen von Zentropa verantworten und gleichzeitig die für das Unternehmen charakteristischen internationalen Koproduktionen mit und über die nordischen Länder hinaus weiter begleiten.

Azizi folgt in der Rolle der Geschäftsführerin auf Fabian Gasmia, der diese Rolle seit 2015 inne hatte. Die Zusammenarbeit mit Gasmia will man nach eigenen Angaben sowohl kurz- als auch langfristig fortsetzen. Azizi wechselt derweil von Studio Zentral, wo sie als Produzentin und Mitglied des Leitungsteams tätig war. Zu ihren jüngsten Arbeiten zählt die iranische Koproduktion "Divine Comedy" (Regie: Ali Asgari), die auf den Internationalen Filmfestspielen von Venedig Premiere feierte, sowie Serien wie "Made in Germany" oder auch "Angemessen Angry".

Vor ihrer Zeit bei Studio Zentral war Solmaz Azizi zwölf Jahre lang bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin tätig, wo sie nicht nur als Programm Managerin für den Wettbewerb zuständig war, sondern auch die Sektion Berlinale Series gründete und kuratierte. Im Anschluss arbeitete Azizi auch bei YouTube Gaming.

Zu ihrer neuen Aufgabe als Geschäftsführerin bei Zentropa in Deutschland sagt Solmaz Azizi: "Ich habe den mutigen, kompromisslosen Geist von Zentropa schon immer bewundert – es ist ein Unternehmen, das keine Angst hat, Risiken einzugehen, um eine großartige Geschichte zu erzählen. Die Leitung in Deutschland zu übernehmen, ist eine unglaubliche Chance, ein Zuhause für lokale Filmemacher:innen zu schaffen, die Grenzen verschieben wollen. Mein Ziel ist es, eine Brücke zwischen der spannenden deutschen Kreativszene und dem internationalen Netzwerk von Zentropa zu schlagen und dafür zu sorgen, dass wir Filme und Serien produzieren, die Spuren hinterlassen. Ich kann mir keinen besseren Ort dafür vorstellen und bin Louise Vesth und Sisse Graum Jørgensen und der Geschäftsführung von Zentropa dankbar, dass sie mir diese Aufgabe anvertrauen."

Die Produzentinnen Louise Vesth und Sisse Graum Jørgensen erklären: "Mit Solmaz Azizi gewinnen wir eine Produzentin, die das europäische Kino von innen kennt und eine Leidenschaft für Koproduktionen und bedeutende Filmgeschichten hat. In den letzten Jahren hat sich Deutschland international mit einer Reihe sehr starker filmischer Erzählungen hervorgetan. Unter der Leitung von Solmaz möchten wir Teil dieser Entwicklung sein, sie inspirieren und vorantreiben, indem wir uns auf starke deutsche Filme sowie internationale Koproduktionen konzentrieren. Bei Zentropa stehen die Stimmen prominenter Filmschaffender im Mittelpunkt, und wir sind sicher, dass Solmaz den zukünftigen deutschen Zentropa-Filmen sowohl Brillanz als auch Bedeutung verleihen wird."

Und auch der scheidende Zentropa-Geschäftsführer Fabian Gasmia kommt in einer Pressemitteilung zum Wechsel zu Wort. Er sagt: "Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen von Zentropa, das sie mir über ein Jahrzehnt als CEO des Berliner Ablegers entgegengebracht haben, und für alles, was ich von Louise Vesth und Sisse Graum Jørgensen lernen durfte – Dinge, die mich heute jeden Tag als Produzent leiten. Während ich mich nun darauf freue, mich vollständig auf meinen eigenen Weg als Produzent zu konzentrieren, einschließlich unseres kommenden Films mit Nikolaj Arcel, bin ich überzeugt, dass noch viele spannende Zusammenarbeiten zwischen Zentropa und mir vor uns liegen, und ich wünsche Solmaz Azizi von Herzen alles Gute, da es keine bessere Person geben könnte, um dieses wunderbare Unternehmen als Geschäftsführerin zu übernehmen."