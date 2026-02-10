ProSieben hat für den März eine Reihe neuer Reportagen in Aussicht gestellt. Zwei davon kommen von Thilo Mischke, der am 2. März auch den Anfang machen wird. An diesem Abend wird ProSieben um 20:15 Uhr die Reportage "Thilo Mischke. Trump - The greatest Realityshow" ins Programm nehmen. Darin wirft Mischke "einen besonderen Blick auf das Geschehen in den USA" und erkennt dabei auch Parallelen zu Elementen einer Realityshow - mit dem US-Präsidenten als Hauptdarsteller.

Am 23. März folgt mit "Thilo Mischke. Das Geschäft mit dem Coaching - zwischen Motivation und Manipulation" noch ein weiterer Film mit dem Journalisten. Darin will Mischke das Geschäftsmodell sogenannter Life-Coaches unter die Lupe nehmen. Seine Recherchen führen ihn dabei bis nach Dubai und Thailand.

Und auch dazwischen setzt ProSieben am Montagabend um 20:15 Uhr auf Reportagen: So hat der Sender für den 9. März eine neue Folge von "Jenke. Crime" angekündigt. Unter dem Titel "Im Schattenreich der chinesischen Triaden" befasst sich Jenke von Wilmsdorff mit den aus dem Verborgenen agierenden Banden und versucht herauszufinden, wie die chinesische Regierung in deren Geschäfte verwickelt ist. Am 16. März folgt schließlich "Linda Zervakis. Made in Germany - zurück an die Weltspitze?" über die Frage, warum die Wirtschaft eigentlich immer wachsen muss und woran Erfinder und Entwickler in Deutschland gerade arbeiten.

"The Race" meldet sich zurück

Während ProSieben im März also einen verstärkten Fokus auf Reportagen legt, setzt der Streamingdienst Joyn auf Abenteuer. Dort startet am Sonntag, den 8. März die dritte Staffel von "The Race", neuerdings produziert von studio flitz. "it der Team-Staffel heben wir bei studio flitz zusammen mit dem Formaterfinder Dave The Race auf ein neues Level - emotionaler, intensiver und relevanter als je zuvor", sagt Thomas Münzner, Geschäftsführer von studio flitz. Erst im vergangenen Jahr hatte die Show den Blauen Panther gewonnen. Aktuell wird für die neue Staffel in der "Wildcard-Challenge" noch ein weiterer Teilnehmer gesucht.