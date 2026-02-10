Das ZDF hat zwei neue Primetime-Folgen der "Küchenschlacht" in Aussicht gestellt. Ausgestrahlt werden diese am Mittwoch, den 15. April sowie am 27. Mai jeweils um 20:15 Uhr. Erneut fungiert Köchin Zora Klipp in den beiden Folgen als Moderatorin, die ambitionierte Hobbyköche zum Wettstreit am Herd einlädt. Klipp saß im Herbst 2022 zum ersten Mal am Jurorentisch der "Küchenschlacht" und bereichert seit 2023 das Moderatorenteam der Sendung.

In den neuen Ausgaben der "Küchenschlacht XXL" treten nun erneut ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten der Sendung gegen drei "Köche der Spitzenklasse" an, wie es heißt. Das Ergebnis bewerten wie gehabt prominente Jurorinnen und Juroren.

Die Primetime-Premiere war im vergangenen Herbst zu sehen und hatte solide Quoten erzielt: Durchschnittlich 2,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten damals ein und sorgten für einen Marktanteil von 11,7 Prozent beim Gesamtpublikum. An die Daytime-Erfolge konnte der von den Fernsehmachern produzierte Dauerbrenner damit bislang noch nicht anknüpfen. In den vergangenen beiden Jahren erzielte die Show auf ihrem regulären Sendeplatz um 14:15 Uhr im Schnitt über 18 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.