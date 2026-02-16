Beim größten ungarischen Privatsender TV2 werden künftig einige ZDF-Hits zu sehen sein, der Kanal hat nun einen umfassenden Content-Deal mit ZDF Studios geschlossen. Der mehrjährige Deal umfasst mehr als 1.200 Stunden Drama-Programm, TV2 hat sich dafür die entsprechenden Free-TV-, Pay-TV- und VOD-Rechte für das ungarische Territorium gesichert.

Das Programmpaket umfasst Klassiker wie "Die Schwarzwaldklinik" und "Derrick", außerdem romantische TV-Movie-Reihen wie "Rosamunde Pilcher", "Inga Lindström", "Frühling", "Lena Lorenz" und "Katie Fforde" sowie Familienserien mit einem tierischem Twist - also konkret etwa "Unser Charly" und "Hallo Robbie". Darüber hinaus wird TV2 Krimi- und Abenteuerserien wie "SOKO Wien" und "Die Bergretter" sowie Medical Dramas wie "Der Bergdoktor" und "Dr. Nice" ausstrahlen.

Mirela Nastase, Managerin Drama bei ZDF Studios, sagt: "Wir freuen uns sehr, unsere langjährige Partnerschaft mit TV2 weiter zu stärken. Dieses umfangreiche Paket vereint einige unserer erfolgreichsten und beliebtesten Produktionen – Geschichten, die Generationen von Zuschauerinnen und Zuschauern begeistert haben. Wir sind überzeugt, dass das ungarische Publikum diese Serien mit derselben Begeisterung aufnehmen wird, die sie weltweit erfahren."

Und Gábor Fischer, Chief Content Officer der TV2-Gruppe, ergänzt: "Hochwertiges Drama steht im Mittelpunkt dessen, was unsere Zuschauer lieben – und ZDF Studios liefert kontinuierlich außergewöhnliches Storytelling. Diese Vereinbarung bereichert unser Angebot auf allen Plattformen erheblich, und wir freuen uns darauf, diese bekannten und beliebten Serien einem breiten Publikum in ganz Ungarn zugänglich zu machen."