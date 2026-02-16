Im Übernahmepoker zwischen Netflix und Paramount, die beide an (Teilen von) Warner Bros. Discovery interessiert sind, bahnt sich eine mögliche Sensation an. Wie "Bloomberg" berichtet, erwägt der WBD-Verwaltungsrat nun offenbar eine Wiederaufnahme von Gesprächen mit Paramount. Darüber berichtet "Bloomberg" und bezieht sich auf namentlich nicht genannte Personen, die mit den Vorgängen vertraut sein sollen.

Die Nachricht kommt nur wenige Tage nachdem Paramount sein Angebot für die WBD-Übernahme noch einmal nachgebessert hatte. Am eigentlichen Kaufpreis, rund 30 Dollar pro Aktie (entspricht einer Unternehmensbewertung von 108 Milliarden Dollar), hat sich zwar nichts geändert, Paramount lockt Management und Aktionäre von WBD aber mit einer Verzögerungsprämie. Demnach will man 25 Cent zusätzlich je Aktie für jedes Quartal ab 2027 bezahlen, in dem der Deal noch nicht abgeschlossen ist. Nach Paramount-Angaben wären das rund 650 Millionen Dollar zusätzlich pro Quartal.

Darüber hinaus hat der Konzern von CEO David Ellison angekündigt, eine womöglich an Netflix fällige Strafzahlung in Höhe von 2,8 Milliarden Dollar zu übernehmen, sollte der ausgehandelte Deal mit dem Streamer doch nicht zustande kommen. Und zusätzlich will Paramount Kosten, die WBD im Zuge einer Umschichtung von Schulden entstehen, vollständig übernehmen. Auch dabei geht es noch einmal um rund 1,5 Milliarden Dollar.

Diese Verbesserungen am Angebot reichen nun offenbar, um bei WBD zumindest sehr gewissenhafte Überlegungen auszulösen. Gegenüber "Bloomberg" hat sich keines der beteiligten Unternehmen geäußert, das Medienunternehmen verweist jedoch darauf, dass es noch keinen finale Entscheidung gebe. Noch hat man sich bei WBD auch nicht offiziell zum verbesserten Paramount-Angebot geäußert, das muss jedoch in den kommenden Tagen geschehen.

Sollte sich WBD tatsächlich zu neuen Gesprächen mit Paramount bereit erklären, käme das einer Sensation gleich - und würde die Übernahmeschlacht auf ein neues Level treiben. WBD hatte sich eigentlich mit Netflix auf eine Übernahme geeinigt, der Streamingdienst will allerdings nur das Studio- und Streaminggeschäft übernehmen, dafür zahlt Netflix rund 83 Milliarden Dollar. Das klassische TV-Business soll vorher ausgegliedert werden. Paramount Skydance will WBD komplett übernehmen. Gut möglich, dass Netflix noch einmal nachzieht und das eigene Angebot nachbessert, sollte WBD tatsächlich noch einmal offensiv mit der Paramount-Offerte liebäugeln.