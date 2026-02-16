In den vergangenen Tagen hatte es bereits Gerüchte gegeben und Fans waren sich ziemlich sicher, nun folgt die offizielle Bestätigung: Reality-Sternchen Ariel, vor allem bekannt durch ihre jüngste Teilnahme an der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", wird die neue "Bachelorette" in der Schweiz. Das haben nun sowohl Ariel als auch der ausstrahlende Sender 3+ bestätigt.

Die 22-jährige Ariel wird damit die jüngste "Bachelorette", die es in der Schweiz jemals gegeben hat. Beim Sender freut man sich nun über eine neue Generation an Reality-Personal. Eine, die sich nicht gefallen will, sondern Haltung zeigt. Wie das aussehen kann, stellte Ariel zuletzt im Dschungelcamp unter Beweis. Von Beginn an eckte sie im australischen Busch an, weil sie alle Kandidatinnen und Kandidaten auf ihre Fehltritte ansprach. Besonders in ihrem Visier: Gil Ofarim, der spätere Dschungelkönig.

Ariel löste auch beim deutschen Publikum starke Emotionen aus, in der ersten Woche wurde sie in alle Dschungelprüfungen gewählt. Vor ihrer Zeit bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" war sie auch schon bei "Love Fool" und "Are You The One?" zu sehen. Nun soll sie also auch als "Bachelorette" wieder für Schlagzeilen sorgen. Für das Reality-Format ist es bereits die elfte Staffel. Wann 3+ die Liebessuche von Ariel ausstrahlen wird, ist aktuell noch unklar. Das Casting soll aber schon begonnen haben.

Eine große Überraschung ist Ariels Teilnahme am Format übrigens nicht mehr. Schon in den vergangenen Tagen gab es zahlreiche Spekulationen um ihre Person, ausgelöst durch ein Teaser-Video. Darin war die künftige "Bachelorette" nur in Silhouetten zu sehen, aufmerksame Reality-Fans erkannten aber auffällige Tattoos an der Frau, die auch Ariel hat.