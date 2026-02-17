Ab dem 27. März steht die vierte Staffel der Comedyserie "Ich dich auch" beim ZDF zum Streamen bereit, wenige Tage später folgt am 31. März bei ZDFneo dann auch die lineare Ausstrahlung. Dort gibt's die acht neuen Folgen dann immer dienstags ab 21:45 Uhr in Doppelfolgen zu sehen. In den neuen Folgen kehrt Caro (Meriel Hinsching) nach einem halben Jahr in Neuseeland wieder nach Deutschland und damit zu Yannik (Rojan Juan Barani) zurück, der während dieser weiterhin die gemeinsame Wohnung hütete.

Die Zeit der Fernbeziehung ist allerdings weder an Yannik noch an ihr spurlos vorübergegangen. Caros und Yanniks Liebe gerät dadurch erstmals wirklich auf den Prüfstand. Gelüftet wird in den neuen Folgen auch das Geheimnis, wie sich Caro und Yannik eigentlich kennengelernt haben und wann genau der Funke übersprang. Zum Cast gehören weiterhin Leonie Wesselow, Sven Daniel Bühler, Nagmeh Alaei und Daniel Zillmann, in einer durchgehenden Rolle kommt zudem Julias Nitschkoff dazu. Dazu kommt eine Reihe von Gastauftritten, etwa von Jasna Fritzi Bauer, Jochen Schropp, Simon Dömer, Daniele Rizzo und Natasha Kimberly.

Produzent und Headautor ist Jochen Wigand, der gemeinsam mit Svenja Ingwersen, Dario Haramustek und Annika Soisson die Bücher geschrieben hat. Regie führten Aki Wegner, Johannes Schröder und Jochen Wigand. Produziert wird die Serie von der Filmpool Fiction GmbH im Auftrag von ZDFneo.

"Baumgeflüster" am Sonntagabend

Unterdessen hat das ZDF auf seinem "Herzkino"-Sendeplatz am Sonntagabend für den 29. März die Ausstrahlung des Films "Baumgeflüster" angekündigt, im Streaming gibt's den Film schon ab 21. März. Linus Schütz spielt darin Yascha Krüger, der als studierter Forstwirt eigentlich im Ministerium arbeitet, als Förster wider Willen aber im Freisinger Wald eine Vertretungsstelle übernimmt. Er ist Single auf der Suche, verschreckt potenzielle Partner aber oft beim ersten Date. Florist Holger (Robert Stadlober) und dessen Partner Mirko (Jochen Schropp) sehen für ihren besten Freund daher schon alle Liebes-Felle davonschwimmen.

Als er einen erkrankten Revierförster vertreten muss, begegnet er dem attraktiven Fotografen Mats (Aaron Friesz), der auf der Suche nach seinem ausgebüxten Dackel ist. Zwischen beiden fliegen sofort die Funken - es stellt sich allerdings heraus, dass Mats der Erbe eines Privatwaldes ist, den er im Auftrag seiner Chefin für ein großflächiges, staatliches Areal erwerben soll. Also muss er Mats unauffällig vom Verkauf überzeugen. Nebenbei quartiert sich auch noch sein bester Freund mit Liebeskummer samt seiner Mutter im Forsthaus ein. "Zwischen Waldabenteuern, Dackeldramen und Dienstanweisungen verliert er dabei zunehmend die Kontrolle, verstrickt sich in Lügen und riskiert Herz und Job", schreibt das ZDF.

Dirk Kummer hat den Film nach dem Buch von Claudia Matschulla und Arnd Mayer inszeniert. Produziert wurde "Baumgeflüster" von der Claussen+Putz Filmproduktion.