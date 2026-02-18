Am 2. April 2026 veröffentlicht der BR alle sechs neuen Folgen von "Himmel, Herrgott, Sakrament" in der ARD-Mediathek, ab dem 10. April gibt's die Serie dann auch linear immer freitags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen zu sehen. Die erste Staffel hatte sich für den BR als fulminanter Erfolg mit Marktanteilen von bis zu 27,9 Prozent in Bayern und über einer Million Zuschauerinnen und Zuschauern herausgestellt. Der BR spricht vom erfolgreichsten Start einer Serie in diesem Jahrtausend.

In der zweiten Staffel sind Pfarrer Hans Reiser (Stephan Zinner) und Lisa Kirchberger (Anne Schäfer) nun offiziell ein Paar. Das sorgt nicht nur bei den beiden selbst, sondern auch bei Kardinal Brunnenmayr (Erwin Steinhauer) für Überforderung. Der fordert eine Entscheidung: Priesteramt oder Liebesbeziehung - doch Reiser will weder das eine, noch das andere aufgeben. Stattdessen setzt er sich weiter unermüdlich für seine Gemeinde ein, nimmt syrische Flüchtlinge in seiner Kirche auf, unterstützt die Schwester des Kardinals bei der Segnung mit ihrer Partnerin und muss sich selbst seiner Vergangenheit stellen, als er seinen Vater neu verheiraten soll.

Außerdem übernimmt Pfarrer Reiser eine Selbsthilfegruppe für Ex-Kriminelle. Während er dort verurteilten Ladendiebinnen, Pyromanen und Steuerhinterziehern zurück auf Spur verhilft, deckt Lisa ein Verbrechen ganz anderen Ausmaßes auf: Der Kardinal höchstpersönlich scheint in kriminelle Machenschaften verwickelt zu sein. Der Konflikt zwischen Reiser und dem Kardinal steht kurz vor dem Eruptionspunkt. Schließlich bleibt nur ein Weg: der nach Rom.

Regie führte auch bei den sechs neuen Folgen Franz Xaver Bogner, der gemeinsam mit Carolina Zimmermann und Felicitas Bogner auch das Drehbuch basierend auf dem gleichnamigen Sachbuch von Rainer Maria Schießler schrieb. Produziert wird die Serie von maze pictures in Koproduktion mit Heimatfilm, BR und ORF, der FFF Bayern gibt Fördergelder.