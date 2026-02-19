Sport1 wird nur noch die kommende Darts-WM ausstrahlen, danach übernimmt ProSiebenSat.1 die Free-TV-Rechte (DWDL.de berichtete). Der Konzern aus Unterföhring hat sich entsprechende Sublizenzen von DAZN gesichert, der Sportstreamer ist auch in der Zukunft mit dabei und wird sämtliche Partien übertragen. Bitter ist die Nachricht für Sport1, das die WM schon seit mehr als 20 Jahren begleitet hat und mit dafür sorgte, dass die Sportart hierzulande groß wurde.

Ganz konkret fehlt Sport1 ab Dezember 2027 aber auch ein sehr quotenträchtiges Sportrecht, das sich zuletzt auch immer besser hat vermarkten lassen. Andreas Gerhardt, Chief Content & Distribution Officer bei Sport1, hat sich nun zum Verlust der WM-Rechte geäußert. Gegenüber DWDL.de sagt er: "Selbstverständlich hätten wir die PDC World Darts Championship gerne weiterhin im Portfolio gehabt. Über mehr als zwei Jahrzehnte haben wir maßgeblich dazu beigetragen, den Darts-Sport im deutschen Free-TV zu etablieren und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen."

Gleichzeitig räumt Gerhardt ein, dass sich der Markt weiterentwickelt und dadurch entsprechende Begehrlichkeiten entstünden. Das gehöre zur Dynamik eines erfolgreichen Sports. Es ist eine Dynamik, die Sport1 mit den eigenen Übertragungen quasi befeuert hat - und die natürlich auch im Sinne des Senders war. "Der Wegfall der WM ist für uns dennoch bedauerlich", sagt Andreas Gerhardt.

Darts wird aber auch in den kommenden Jahren im Programm von Sport1 vertreten bleiben - nur eben nicht mehr in Form der Weltmeisterschaft. DAZN hatte bereits angekündigt, dass man an den Spartensender Sublizenzen für einige Turniere vergeben habe. So sind die Premier League, der Grand Slam of Darts oder auch die Players Championship Finals sowie ausgewählte Events der European Tour und der World Series of Darts künftig bei Sport1 zu sehen.

Darauf verweist auch Chief Content und Distribution Officer von Sport1 gegenüber DWDL.de. Andreas Gerhardt sagt: "Wir freuen uns, dem Darts-Sport auch künftig eine starke Bühne im Free-TV zu geben – mit 69 Darts-Tagen pro Jahr und einer ganzjährigen Präsenz. Unser Anspruch bleibt klar: Sport1 ist und bleibt die Heimat des Darts im deutschen Free-TV."