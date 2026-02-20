Prime Video hat eine zweite Staffel von "The Way Out" in Auftrag gegeben. Eine Sprecherin des Streamingdienstes bestätigte am Freitag gegenüber DWDL.de die entsprechenden Pläne, nachdem zuvor schon der internationale Distributor Be Entertainment den Deal offiziell machte. Das Format, das sich als Escape-Room-Comedyshow versteht, stammt ursprünglich aus Belgien und wurde von Roses Are Blue entwickelt. Die deutsche Version produziert Fabiola, ein Joint Venture der belgischen Unternehmen Roses Are Blue, Woestijnvis und Caviar.

In jeder Ausgabe von "The Way Out" stehen zwei Teams im Mittelpunkt - in der ersten Staffel handelte es sich um Content Creators auf der einen und Comedians auf der anderen Seite. Beide Mannschaften versuchen möglichst schnell - oder zumindest schneller als das gegnerische Team - aus aufwendig gestalteten Abenteuerräumen zu entkommen.

Details zur Fortsetzung - etwa zu Ausstrahlungstermin oder Cast - nannte eine Prime-Video-Sprecherin auf DWDL.de-Nachfrage am Freitag zunächst noch nicht. In der ersten Staffel, die im vergangenen Frühjahr ausgestrahlt wurde, fungierten die beiden Content Creatoren Julien Bam und Joon Kim als Hosts und kommentierten die Escape-Room-Fortschritte der Teams aus dem Off.

Neben der deutschen Version wurde jüngst auch vom britischen Anbieter UKTV in Auftrag gegeben. Im Ursprungsland Belgien bringt es das Format inzwischen sogar bereits auf sechs Staffeln, in den Niederlanden wurden fünf Staffeln gesendet. Alle Versionen von "The Way Out" werden im belgischen Produktionszentrum in Zusammenarbeit mit dem ursprünglichen Schöpfer und Produzenten Roses Are Blue produziert.