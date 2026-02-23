Durch die Social-Media-Plattformen wird der Bereich immer wichtiger, nun hat Constantin Entertainment einen strategischen Fokus auf den Bereich Vertical Dramas angekündigt. Das sind fiktional erzählte Stoffe, die im Hochkant-Format produziert werden. Konkret hat man in den zurückliegenden Wochen auch schon zwei Projekte für die internationale Short-Form-Plattform Crisp Momentum produziert. Zwei Staffeln mit jeweils 60 Folgen sind produziert worden, sie sollen im April 2026 veröffentlicht werden.

Details zu den Formaten nennt Constantin Entertainment nicht. Es heißt lediglich, die Projekte würden sich an ein internationales Publikum richten und seien von Beginn an auf globale Auswertung ausgelegt worden. "Inhaltlich verbinden sie klare Figurenführung, hohe Emotionalität und genretypische Dramaturgie mit den spezifischen Anforderungen vertikalen Storytellings", heißt es weiter.

Die realisierten Produktionen würden einen "wichtigen Schritt in der strategischen Weiterentwicklung hin zu neuen, global skalierbaren Erzählformen" markieren, erklärt die Produktionsfirma am Montag in einer Pressemitteilung. Ganz neu ist das Thema für Constantin nicht: Bereits im Dezember 2025 veröffentlichte das Unternehmen mit dem vollständig markenfinanzierten, KI-animierten Vertical Drama "Aminho - The Challenge" ein creator-driven Format.

Für die Zukunft hat man sich vorgenommen, verstärkt auch für den europäischen Markt Vertical Dramas zu produzieren. "Vertikale Dramas sind ein hochdynamisches Genre mit enormem Wachstumspotenzial, das auch den europäischen Markt erobern wird", sagt Otto Steiner, Geschäftsführer von Constantin Entertainment. "Mit den ersten Produktionen für den internationalen Markt bringen wir unsere kreative und produktionelle Expertise in ein neues Storytelling-Ökosystem und wollen gleichzeitig neue Erzählformen aktiv gestalten sowie innovative Inhalte für sich wandelnde Sehgewohnheiten anbieten."

Renger van den Heuvel, Geschäftsführer von Crisp Moment, sagt: "Europa ist ein zentraler Wachstumsmarkt für Vertical Dramas. Mit Constantin Entertainment haben wir einen Partner gewonnen, der starkes Storytelling, hohe Produktionsqualität und eine umfassende Kenntnis des europäischen Marktes mitbringt."