Vier Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat der Nachrichtensender Welt eine Sondersendung aus Kyiv angekündigt. Als sogenannte "Anchor on Location" wird sich Welt-Chefmoderatorin Tatjana Ohm am Dienstag ab 18:55 Uhr live aus der ukrainischen Hauptstadt melden, wie der Sender jetzt ankündigte.

Vor Ort soll Ohm mit Kyivs Bürgermeister Vitali Klitschko sowie mit dem früheren ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba sprechen. Darüber hinaus ist auch Sven Kruck vor Ort. Kruck ist Reserveoffizier und Co-Chef des deutschen Drohnenherstellers Quantum Systems, der sowohl in Deutschland als auch in der Ukraine selbst Aufklärungsdrohnen in tausendfacher Stückzahl produziert. Er soll anhand von Zahlen und Fakten erzählen, wie sich der Krieg in der Ukraine von einem konventionellen zum Drohnenkrieg entwickelt hat.

Zur aktuellen Lage in den Kampfgebieten will Welt zudem mit ukrainischen Frontsoldaten sprechen und bislang unveröffentlichte Bilder aus der umkämpften Region Saporischschja zeigen. Zu Wort kommt darüber hinaus US-Korrespondent Michael Wüllenweber. Geplant ist außerdem eine Schalte an das Berliner Brandenburger Tor, wo am Abend des 24. Februar Demonstrationen und ein Trauermarsch für die Toten dieses Krieges stattfinden.

Anlässlich des Jahrestags hat auch die ARD eine Sondersendung in Aussicht gestellt. Schon am Montag um 20:15 Uhr wird es im Ersten einen "Brennpunkt" zu sehen geben, moderiert von WDR-Chefredakteurin Ellen Ehni. Die Reportage "Hirschhausen und der Zucker" verschiebt sich daher auf 20:30 Uhr.