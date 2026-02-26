Prime Video hat eine Wildcard-Staffel von "7 vs. Wild" angekündigt, darin müssen sich sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Community beweisen. Der oder die Gewinner/in sichert sich schließlich einen Platz in der sechsten Staffel im Survival-Reality-Format und tritt dort an der Seite der weiteren Kandidatinnen und Kandidaten an. Diese reguläre sechste Staffel des Formats hatte Prime Video erst vor wenigen Tagen bestätigt, sie soll im Herbst veröffentlicht werden.

YouTuber Johannes Mickenbecker ("The Real Life Guys") präsentiert sowohl die sechste Staffel als auch die Wildcard-Staffel. Er hat das Konzept jetzt auch in einem Video auf dem YouTube-Kanal von "7 vs. Wild" vorgestellt. Darin griff er auch Kritik von den Zuschauerinnen und Zuschauern an den jüngsten Staffeln auf und erklärte, man wolle am Format jetzt einige Änderungen vornehmen und dabei auch die Community mit ins Boot holen. Interessierte können sich ab sofort mit einem Video auf YouTube und Social Media unter dem Hashtag #7vswildcard bewerben.

Gesucht werden Menschen mit Fähigkeiten in den Bereichen Bushcraft, Outdoor, Adventure, und Survival. Die sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden von der Community ausgewählt - zusätzlich ist die Community aufgerufen, Vorschläge für die Challenges einzureichen. Gedreht wird in Schweden und Panama, also dort, wo "7 vs. Wild" in der Vergangenheit auch schon einmal Halt gemacht hat. Die Wildcard-Teilnehmenden müssen dann Challenges bewältige, die auf Momenten der früheren Staffel basieren.

Die Wildcard-Staffel umfasst nach Angaben von Prime Video sieben Ausgaben und wird exklusiv auf dem Streamingdienst verfügbar sein. Fans, die kein Prime-Abo haben, können die Staffel kostenlos und mit Werbung sehen. "7 vs. Wild" ist eine Marke der Calivision Network GmbH, die auch für die Produktion verantwortlich ist. Nils Trümpener ist Executive Producer.