RTL Deutschland und Sony Pictures Entertainment Deutschland haben sich auf einen Ausbau ihrer Partnerschaft verständigt. Die nun geschlossene Vereinbarung umfasst dabei auch das sogenannte Second-Pay-Window, wodurch RTL+ den Zugriff auf die Streamingrechte zahlreicher aktueller Spielfilme erhält. Zum Paket zählen unter anderem "Venom: The Last Dance", "Kraven The Hunter", "Karate Kid: Legends" und "28 Years Later". Über die Laufzeit des nun geschlossenen Vertrags wurde zunächst nichts bekannt.

Neben den aktuellen Kinofilmen sichert sich RTL+ zudem umfangreiche Rechte an ausgewählten Franchise-Titeln, darunter auch Vorgängerfilme, die die exklusiven Neuveröffentlichungen inhaltlich abrunden. Dazu zählen etwa die Filmreihe "28 Days Later" und das "Venom"-Universum. Die Vereinbarung umfasst aber auch das Free-TV. So umfasst das Paket auch Titel wie "Passengers" und "Arrival" sowie die "Hotel Transsilvanien"-Filmreihe inklusive "Hotel Transsilvanien 4 - Eine Monster Verwandlung".

"Mit diesem umfassenden Abschluss vertiefen wir die langjährige und erfolgreiche Partnerschaft mit Sony Pictures und sichern uns zugleich einige der größten und gefragtesten Filmreihen der kommenden Jahre", sagte Andreas Fischer, Chief Operating Officer bei RTL Deutschland. "Exklusive und frühzeitige Verfügbarkeit sind genau das, was unsere Nutzer von RTL+ erwarten - und was wir mit diesem Deal erneut bieten." Und Holly Comiskey, SVP Country Manager, Distribution & Networks, UK & GSA, erklärte: "Diese Vereinbarung spiegelt die Stärke und die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Zusammenarbeit mit RTL Deutschland wider."