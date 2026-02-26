Nachdem an Weihnachten bereits sieben neue Folgen der "Pumuckl"-Neuauflage gezeigt wurden, steht nun auch die zweite Hälfte der zweiten Staffel in den Startlöchern. Wie jetzt bekannt wurde, wird der Streamingdienst RTL+ die sechs noch ausstehenden Folgen der Familienserie ab Donnerstag, den 26. März zum Abruf bereitstellen. Eine lineare Ausstrahlung ist auch bereits in Aussicht gestellt worden - sie soll an Ostern im Nachmittagsprogramm von RTL erfolgen.

In den neuen Folgen lässt Pumuckl unter anderem einen Schreibtisch sprechen und Meister Eder begegnet seinem früheren Erzfeind Bomber-Bernd wieder - der jedoch hat seine Rechnung ohne den Pumuckl gemacht. Außerdem erleben Eder und der Kobold "aufregende Abenteuer auf dem Land", wie es heißt.

In den "neuen Geschichten vom Pumuckl", die erstmals Ende 2023 ausgestrahlt wurden, spielt Florian Brückner die Hauptrolle des Florian Eder, während Maxi Schafroth - mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz - dem Pumuckl seine unverkennbare Stimme leiht. In weiteren Rollen sind in der zweiten Staffel unter anderem Ina Meling, Ilse Neubauer, Matthias Bundschuh, Herman van Ulzen und Eko Fresh zu sehen.

Produziert wird die Serie von der NeueSuper, Produzenten sind Simon Amberger, Korbinian Dufter und Rafael Parente. Als Producerinnen fungieren Maia Bäckmann und Luisa Eichler. Regie führt Marcus H. Rosenmüller. Im Vorfeld der zweiten Staffel ist im vergangenen Jahr außerdem mit "Pumuckl und das große Missverständnis" ein Pumuckl-Film in die Kinos gekommen. Dieser erreichte mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer.