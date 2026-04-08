Toggo wird die Coming-of-Age-Dramedy "Gangnam Project" ins Programm nehmen. Los geht es schon an diesem Freitag, wenn die ersten zehn Folgen auf RTL+ sowie in der Toggo-App zum Abruf bereitstehen. Eine lineare Ausstrahlung ist einige Wochen später geplant: Ab dem 11. Mai werden die ersten beiden Staffeln mit insgesamt 20 Folgen jeweils montags bis freitags um 19:15 Uhr bei Toggo zu sehen sein.

"Gangnam Project" greift das Thema K-Pop auf, das inzwischen weit über die Musik hinausgeht und mit internationalen Superstars wie BTS oder Blackpink globale Trends, Social Media und Popkultur gleichermaßen prägen. Im Mittelpunkt der Serie steht die 16-jährige Hannah, eine Teenagerin mit kanadisch-koreanischen Wurzeln und großer Leidenschaft für K-Pop. Als sie die Chance erhält, als Englischtutorin bei der angesehenen koreanischen Entertainment-Firma OME zu arbeiten, eröffnet sich ihr eine völlig neue Welt. Gemeinsam mit ihrem Bruder Leo reist sie nach Seoul und taucht als Trainee tief in den Alltag angehender K-Pop-Stars ein. Zwischen intensiven Trainings und ehrgeizigen Karrierezielen erlebt Hannah hautnah, was hinter dem glamourösen Image der Branche steckt.

Nach Angaben von Toggo soll die Serie "humorvolle und emotionale Elemente zu einer modernen Coming-of-Age-Dramedy" verbinden. Inhaltlich geht es demnach um Freundschaft, Identität und den Mut, eigene Träume zu verfolgen. Ein besonderer Fokus liege auf der authentischen Inszenierung der K-Pop-Welt. So gibt es die Songs auch in der deutschen Synchronfassung im englischen Original zu hören, während koreanische Dialogpassagen bewusst im Originalton belassen und mit deutschen Untertiteln versehen werden. Auf diese Weise soll "der internationale und kulturelle Charakter der Serie vollständig erhalten" bleiben.