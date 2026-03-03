Zusammen mit dem ORF hat Sat.1 bereits vor einiger Zeit ein Comeback seiner wohl bekanntesten Spürnase angekündigt: "Kommissar Rex". Nun steht fest, wann sich der TV-Schäferhund auf dem Bildschirm zurückmelden wird. Wie Sat.1 angekündigt hat, werden die neuen Folgen nach Ostern, konkret ab dem 13. April, jeweils montags um 20:15 Uhr ausgestrahlt - auf diesem Sendeplatz zeigte der Sender jüngst bereits die Neuauflage von "Der letzte Bulle". Anders als früher handelt es sich dabei jedoch nicht um einstündige Folgen, sondern um Folgen in Spielfilmlänge.

Im Zuge der Rückkehr bekommt Rex zugleich ein neues Herrchen: Maximilian Brückner übernimmt in der Serie die Rolle des Kommissars Max Steiner. Zusammen mit Inspektor Felix Burger (Ferdinand Seebacher) und deren Chefin Major Evelyn Leitner (Doris Golpashin) ermittelt Schäferhund Rex in der Wiener Mordkommission, unterstützt vom Pathologen Dr. Tom Wippler (Alfred Dorfer). Direkt zum Serienauftakt steht aber erstmals ein Sondereinsatz an, bei dem Rex' Schnüffeltest in einer Bar am Stephansdom ergibt, das dort eine echte Bombe platziert worden ist.

Für Max ist Rex derweil mehr als ein vierbeiniger Kollege - er teilt mit dem Schäferhund auch sein Zuhause. Gleichzeitig leidet der erfahrene Ermittler noch immer unter der Trennung von Ex-Frau Sarah (Marie Burchard), doch durch die Rückkehr seiner erwachsenen Tochter Anna (Sophie Borchhardt) aus Südamerika kehr schon bald wieder Leben in die Bude.

Produziert wird "Kommissar Rex" von MR-Film, um den Weltvertrieb kümmert sich Beta Film. Gefördert wurde die Produktion von Fisa+, Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien und Land Niederösterreich.

"Es wird ein neuer 'Rex' sein, der aber auch das Gefühl von damals vermitteln soll, als spätere österreichische Stars wie Tobias Moretti, Karl Markovics oder Wolf Bachofner die Menschen vor den Schirm versammelt haben", sagte Produzent Oliver Auspitz bereits vor einiger Zeit im "Kurier". Geplant seien demnach "Lite-Crime-Geschichten, die ein gutes Gefühl und viel Emotion der Hauptfiguren vermitteln".

Ursprünglich ermittelte "Kommissar Rex" zwischen 1994 und 2004 in Sat.1 und erlangte in dieser Zeit Kultstatus. Später entstand noch einmal eine Neuauflage der italienischen Rai, die unter dem Titel "Rex" eine Zeit lang auch im ZDF zu sehen war.