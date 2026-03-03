Beim HR kam es am Dienstagvormittag zu umfangreichen Ausfall. Nach DWDL.de-Infos traten bereits am frühen Morgen erste Netzwerkprobleme auf, die das Abspielen einzelner Beiträge verhinderte, ab etwa 9:25 Uhr verschärften sich die Probleme dann: Für etwa 45 Minuten konnte kein aktuelles Programm mehr gesendet werden, intern war die Rede von Netzwerkproblemen.

In der Folge wurde bei allen Radiowellen ein Notprogramm aufgeschaltet. Auf den meisten Sendern war ein unmoderiertes Musikprogramm zu hören, hr-info sendete während dieser Zeit einen Hinweis auf technische Probleme in Dauerschleife. Gegen 10:10 Uhr startete das Programm dann wieder. Für Hörerinnen und Hörer ging es unvermittelt inmitten eines Beitrags los, während des Ausfalls hatte der HR also offensichtlich weiter produziert. Der Moderator entschuldigte sich im Anschluss für die technischen Probleme.

Nicht betroffen war das HR Fernsehen - dort war während dieser Zeit aber ohnehin kein aktuelles Programm, sondern Wiederholungen zu sehen

Eine Anfrage zu den Gründen des Ausfalls ist aktuell noch offen, wir ergänzen den Artikel, sobald eine Stellungnahme des HR vorliegt,