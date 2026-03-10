Vom 23. bis zum 29. März rückt RTL Deutschland wieder das Thema Vielfalt in den Fokus, sowohl inhaltlich als auch in der Kommunikation: Dann steht zum fünften Mal die "Woche der Vielfalt" auf dem Programm, die diesmal unter dem Leitgedanken "Alles, was uns zusammenbringt" steht. Es gehe den Wert von Gemeinschaft und Zusammenhalt in einer Zeit würdigen, ind er sonst oft Unterschiede betont werden. Einzigartige Lebensgeschichten und starke Missionen sollen "zeigen, was uns unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Lebensweg miteinander verbindet: Menschlichkeit und Empathie", heißt es von RTL.

Begegnen wird man dem Thema etwa in den Magazinen von RTL. Bei "Punkt 12" ist unter anderem eine Wochenserie unter dem Titel "Eine Chance für die Bildung" geplant, Mathias Mester besucht die zehnjährige Mali aus Solingen, die mit dem extrem seltenen Gendefekt MOPD 2 lebt und das "RTL Nachtjournal" stattet Reyyan Alshebl einen Besuch ab, der im Jahr 2015 als syrischer Flüchtling nach Deutschland kam und 2023 Bürgermeister von Ostelsheim wurde. Schauspieler Max von der Groeben spricht in verschiedenen RTL-Sendungen über seinen neuen Film "Das gewisse Etwas", in dem ein Vater-Sohn-Duo auf der Flucht in einer Reisegruppe aus Menschen mit Behinderung landen.

Bei Vox wird der Wiederbesuch in der "Herbstresidenz" als Teil der "Woche der Vielfalt" gezeigt, bei "Shopping Queen" wurde darauf geachtet, Kandidatinnen mit unterschiedlicher Herkunft, Lebensentwürfen und Generationen zu zeigen, Vox Up zeigt "Jamies Mut zur Legasthenie: Vom Missverständnis zum Meisterkoch" als Free-TV-Premiere. Auch das an Kinder gerichtete Toggo Radio will Vielfaltsthemen verstärkt im Programm aufgreifen und kindgerecht erklären. So kommt ein Vater zweier trans* Kinder zum Thema Geschlechtervielfalt zu Wort, auch Beiträge zu Gebärdensprache, Blindenfußball, Wheelsoccer oder zur gelebten Inklusion sind geplant.

In der Sendung "Bea trifft" berichtet zudem Mathias Mester von seinen persönlichen Erfahrungen und unterstreicht die Bedeutung von Inklusion. Moderatorin Leandra Ibe ist darüber hinaus mit ihrer Stimme als Testimonial in einem begleitenden Funkspot zu hören und teilt darin ihr persönliches Statement zum Thema Vielfalt. Mit etwas Verspätung startet bei RTL+ am 8. April unter dem Titel "Gemischtwarenladen - vollgefüllt mit Migra-Geschichten" ein neuer Video-Podcast. Drei Hosts mit eigener Migrationsgeschichte sprechen hier mit Leuten wie Rapper Eko Fresh oder Sängerin Luna Simao über Herkunft, Identität und das Aufwachsen zwischen Kulturen.

RTL legt auch wieder eine crossmediale Marketingkampagne auf, die schon eine Woche vorher am 16. März startet und unter dem Leitgedanken "Vielfalt zeigt Gesicht" steht. Prominente Gesichter der Kampagne sind "No Angels"-Sängerin Lucy Diakovska, Welt- und Europameister Mathias Mester sowie Football-Ass Patrick "Coach" Esume. Zentrales Element der Trailer und Spots auf TV- und Digitalflächen, im Radio sowie auf Social Media ist das wiederkehrende Intro "Alles, was uns zusammenbringt…", ergänzt durch persönliche Aussagen der Protagonistinnen und Protagonisten.

Ingrid Heisserer, Chief Human Resources & Financial Officer RTL Deutschland, sagt: "Die ‚Woche der Vielfalt‘ ist ein echtes Herzensprojekt, mit dem wir unsere gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen und zeigen wollen, dass Gemeinschaft dort entsteht, wo Menschen einander mit Respekt, Offenheit und Empathie begegnen. Wenn wir den Blick auf das richten, was uns verbindet, entsteht Zusammenhalt – und genau dafür geben wir Vielfalt eine Bühne."