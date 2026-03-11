Die Halbierungsinitiative, die den Fortbestand der SRG in der bisherigen Form komplett infrage gestellt hatte, ist am Wochenende zwar gescheitert, vor einem umfassenden Umbau steht die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG angesichts der längst beschlossenen moderateren Kürzungen aber dennoch. Das Transformations-Projekt "Enavant SRG SSR" läuft schon seit Ende 2024, im Rahmen dessen gibt es nun auch eine Veränderung der Geschäftsleitung.

Nachdem Nathalie Wappler im September 2025 ihren Rücktritt angekündigt hatte, war unter anderem die Neubesetzung des Postens als SRF-Direktor nötig geworden. Diesen Posten übernimmt ab dem 1. Mai Roger Elsener. Elsener stand zuletzt seit 2024 an der Spitze von Zattoo, zuvor war er unter anderem bei CH Medien, der AZ Medien AG, der 3+ Gruppe und bei Viacom International Media Networks tätig.

SRG-Generaldirektorin Susanne Wille: "Roger Elsener ist ein erfahrener Medienmanager und Digitalexperte, der den digitalen Wandel von SRF konsequent fortsetzen wird. Er vereint strategische Medienkompetenz, Innovationskraft und ein tiefes Verständnis für den Schweizer und internationalen Journalismus und Medienmarkt. Damit ist er bestens geeignet, SRF als Leitmedium in einem schnell wandelnden Umfeld voranzubringen und zu einem modernen, digitalen Medium mit relevantem Programm in der deutschsprachigen Schweiz weiterzuentwickeln."

Bei Zattoo übernimmt zum 1. April Tina Rodriguez seine Aufgaben als CEO ad interim. Rodriguez ist seit Anfang des Jahres als Chief Consumer Officer bei Zattoo tätig und verantwortet das Direct-to-Consumer-Geschäft sowie Corporate Communications. Zuvor war sie in leitenden Funktionen bei Liberty Global, Sunrise, UPC Schweiz, Unity Media und weiteren Unternehmen tätig.

Daniel Mönch, Verwaltungsratspräsident von Zattoo, dankte Roger Elsener "für sein großes Engagement und seine Verdienste um Zattoo". Mönch: "Mit Tina Rodriguez gewinnen wir eine starke Führungspersönlichkeit aus den eigenen Reihen, die Stabilität und frische Perspektiven vereint." Rodrieguez selbst sagt: "Zattoo ist im Markt hervorragend positioniert. Ich freue mich nun darauf, in engem Austausch mit dem Verwaltungsrat und Management-Team die bisherige Strategie fortzuführen, auszubauen und auch neue Impulse nach innen und aussen zu geben."

Bei der SRG gibt's daneben noch zwei weitere Personalien: Nicolas Pernet, seit 2021 Leiter von RTR und derzeit auch stellvertretender SRG-Generaldirektor, übernimmt den neu geschaffenen Posten des Direktors Angebot. In diesen neuen Bereich fallen die Live- und Streamingplattform Play+ sowie die künftig SRG-weit geführten Angebotseinheiten Fiktion und Sport. Der neue Bereich Operationen, der Produktion und Technologie vereint, wird künftig von Moritz Stadler geführt. Moritz Stadler leitet seit Mitte 2025 bei «Enavant» den Stream Operationen. 2024 wurde er zum Co-Executive Producer des Eurovision Song Contest 2025 in Basel gewählt. Bis Mitte 2025 war er als Leiter Operationen Mitglied der Geschäftsleitung von RTS, wo er Technologie und Produktion weiterentwickelte