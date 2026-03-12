Schon kurz nach ihrer Premiere in den Niederlanden wird RTL+ die zweite Staffel von "Máxima" nach Deutschland holen. Wie jetzt bekannt wurde, werden die sechs neuen Folgen der Serie ab dem 2. April bei dem Streamingdienst gezeigt. Geplant ist, dass in jeder Woche eine Doppelfolge veröffentlicht wird. In den Niederlanden läuft "Máxima" bereits in dieser Woche beim ebenfalls zu RTL gehörenden Streamer Videoland an.

In der zweiten Staffel rückt dieRomanze von Máxima (Delfina Chaves) und Willem-Alexander (Martijn Lakemeier) noch stärker ins Zentrum der Weltöffentlichkeit. Unter intensiver medialer und politischer Beobachtung bereitet sich das Paar auf die königliche Hochzeit vor. Die neuen Episoden greifen prägende Momente auf, die vielen noch aus den Nachrichten präsent sind: die Verlobung, die Hochzeit und die ersten Jahre als öffentliches royales Paar. Im Fokus steht dabei nicht nur die wachsende Bindung zwischen Máxima und Willem-Alexander, sondern auch der Balanceakt zwischen persönlicher Loyalität und öffentlicher Verantwortung.

Bereits am 1. April bringt RTL+ außerdem die US-Comedyserie "Bookie" mit neuen Folgen an den Start. Auch die zweite Staffel handelt wieder vom erfahrenen Buchmacher Danny aus Los Angeles, gespielt von Sebastian Maniscalo.

Ebenfalls einen Termin hat RTL+ darüber hinaus für die achte Staffel seiner Realityshow "Temptation Island": Gleich 13 neue Folgen des von Banijay Productions hergestellten Formats werden ab dem 24. März auf der Plattform gezeigt. Dazu kommt am Ende noch ein Wiedersehen.