Auf seinem erfolgreichen Krimi-Sendeplatz am Donnerstag wird Das Ersten demnächst eine neue Reihe an den Start bringen, die im Saarland angesiedelt ist. Premiere feiert "Der Saarland-Krimi" am 30. April um 20:15 Uhr. Die erste Folge hört auf den Titel "Bruder, Liebe, Tod", wie der Sender jetzt mitteilte. In den Hauptrollen sind demnach Aram Arami, Doguhan Kabadayi und Olga von Luckwald zu sehen.

Und darum geht's im ersten Fall: Nach einem traumatischen Einsatz mit tödlichem Ausgang wechselt Kriminalhauptkommissar Tayfun Can (Aram Arami) vom Polizeidienst in die Sozialarbeit, wo er straffällige Jugendliche im gastronomischen Projekt "Kleine Freiheit" betreut. Als sein jüngerer Bruder Momo (Doguhan Kabadayi) des Mordes an einem jungen Italiener verdächtigt wird, beginnt Tayfun heimlich zu ermitteln. Dabei trifft er auf seine ehemalige Kollegin Elisa Santori (Olga von Luckwald) und muss sich alten Verletzungen stellen.

Produziert wird der "Saarland-Krimi" von Bavaria Fiction, Produzentin ist Anna Oeller. Janis Rebecca Rattenni führt Regie nach dem Drehbuch Mathias Schnelting. Gedreht wurde im vergangenen Herbst in Saarbrücken sowie im französischen Petite Rosselle.

Aus Quotensicht dürfte unterdessen wenig schiefgehen, schließlich ist der Krimi-Sendeplatz im Ersten seit vielen Jahren erfolgreich etabliert. Alleine in diesem Jahr verzeichneten die bislang sieben ausgestrahlten Filme im Schnitt fast sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von fast 25 Prozent beim Gesamtpublikum. Den Spitzenwert hält 2026 bislang "Nord bei Nordwest".