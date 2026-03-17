Die im vergangenen Jahr angekündigte Serie mit Palina Rojinski kommt in wenigen Wochen auf den Bildschirm. Wie jetzt bekannt wurde, stehen die sechs Folgen von "My Ex" ab Montag, den 27. April im Streamingportal des ZDF zum Abruf bereit. Die lineare Ausstrahlung erfolgt etwas später: ZDFneo zeigt die Serie ab dem 6. Mai jeweils mittwochs um 21:45 Uhr in Doppelfolgen.

nhaltlich geht es um die Mittdreißigerin Ivy (Palina Rojinski), die sich auf die Spuren ihrer ehemaligen Beziehungen begibt, um die wahre Liebe zu finden. Als Interior- und Set-Designerin, die in ihrer Arbeit die coolsten Stores der Stadt schmückt, kann Ivy sich kreativ austoben. Doch obwohl Ivy neben ihrem beruflichen Erfolg auch einen tollen Freundeskreis und ein gutes Verhältnis zu ihrem Vater hat, gibt es da ein Puzzle-Teil, das in Ivys Leben fehlt: eine glückliche Partnerschaft. Als dann noch ihre letzte Freundin von früher Junggesellinnenabschied feiert, fühlt sich Ivy besonders abgehängt. In einem "Tarot-und-Astro-Laden" lässt sie sich von einem Großstadt-Orakel die Karten legen und bekommt völlig unerwartet eine ziemlich konkrete Prophezeiung: Ivy hat ihre große Liebe bereits kennengelernt - nur blöd, dass sie sich von dieser Person wieder getrennt hat.

"'My Ex' ist eine moderne, warmherzige und berührende RomCom-Serie über die Suche nach Liebe in einer Welt voller Dating-Druck, Schicksalsfragen und Selbstoptimierungswahnsinn", sagt ZDF-Redakteurin Jasmin Verkoyen. "Die Serie verbindet Humor mit echten Gefühlen und ein wenig magischem Glow." Palina Rojinski, für die es übrigens die erste Serienhauptrolle ist, sei die Figur auf den Leib geschrieben worden: "hinreißend, verletzlich, lustig, klug, tiefsinnig", so Verkoyen.

In weiteren Rollen sind neben Rojinski unter anderen Helgi Schmid, August Wittgenstein, Caro Cult, Max Schimmelpfennig, Caro Daur, Alli Neumann, Benno Fürmann, Almila Bagriacik, Tim Oliver Schultz, Jörg Schüttauf, Christoph Letkowski, Daniel Zillmann, Gustav Schmidt, Vladimir Korneev und David Vormweg zu sehen.

Das Format basiert auf der Keshet International und Inosan Productions Serie "My(thological) Ex" von Sigal Avin. Die Drehbücher stammen von Elena Hell und Marcus Pfeiffer, Tarek Roehlinger führt Regie. Produziert wird die deutsche Adaption von Keshet Germany Fiction, Produzenten sind Christina Christ, Tina Hechinger und Axel Kühn.