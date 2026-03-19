Luke Mockridge kehrt mit einer neuen Show zurück - allerdings nicht bei einem Fernsehsender, sondern auf seinem an das myspass-Netzwerk angedockten YouTube-Kanal LukeMockridgeTV. Schon an diesem Donnerstag erscheint die erste Folge seiner neuen "To Go Show", die fortan jeden Donnerstag ab 17:30 Uhr zum Abruf bereitstehen soll.

Produziert wird das Format von Lucky Pics, der gemeinsamen Produktionsfirma von Mockridge und Brainpool, die in der Vergangenheit auch schon Formate wie "Catch!" und "Luke! Die Greatnightshow" für Sat.1 umsetzte. Als Geschäftsführerin von Lucky Pic fungiert neuerdings übrigens Nadine Grünfeld, die auch seit einem halben Jahr auch Geschäftsführerin von Brainpool ist. Gemeinsam wollen sie nun neue Formate "für TV, Streaming-Plattformen und darüber hinaus" entwickeln.

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© Bianca Berg Nadine Grünfeld

Den Anfang macht jetzt allerdings die "To Go Show", in der Luke Mockridge jede Woche der Einladung seiner Fans folgt und die jeweilige Location in ein Late-Night-Studio verwandelt. Zum Auftakt geht es in einen 24-Stunden-Späti in Goch. Versprochen wird "eine improvisierte Unterhaltungs-Wundertüre, fernab des konventionellen Studiosettings". "Mit der 'To Go Show' kann ich meine zwei großen Leidenschaften, Live-Touring und Show, miteinander verbinden", sagt Mockridge. "Nachdem meine Fans 15 Jahre zu mir und meinen Shows gekommen sind, komm ich jetzt zu ihnen."

Für Luke Mockridge stellt die "To Go Show" zugleich ein neuerliches Comeback dar. Nach den öffentlich gewordenen Vorwürfen seiner ehemaligen Freundin Ines Anioli hatte sich Mockridge zeitweise aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, ehe Sat.1 im Herbst 2024 mit ihm die neue Show "Was ist in der Box?" starten wollte. Zur Ausstrahlung kam es jedoch nie, weil der Sender die bereits produzierte Sendung wegen umstrittener Äußerungen des Comedians über berhinderte Menschen kurzerhand kippte.