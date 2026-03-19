Noch bis mindestens Ende 2030 wird es ProSieben, Sat.1, Kabel Eins, Sat.1 Gold, Sixx und ProSieben Maxx in der HD-Version über das digitale Antennen-Fernsehen DVB-T2 zu sehen geben. Die langjährige Zusammenarbeit mit Media Broadcast wurde entsprechend verlängert. Als einziger Free-TV-Sender der Gruppe nicht mit dabei ist weiterhin Kabel Eins Doku. Im Dezember hatte Media Broadcast auch eine entsprechende Vertragsverlängerung mit RTL Deutschland verkündet.

Wie auch auf anderen Empfangswegen sind die HD-Versionen der privaten Free-TV-Sender anders als die der Öffentlich-Rechtlichen nicht kostenfrei empfangbar, sondern nur mit einem kostenpflichtigen Abo. Auch wenn es in der Mitteilung von Media Broadcast heißt, dass sich die "Nachfrage nach digitalem Antennenfernsehen insgesamt weiterhin positiv" entwickle, sind die Abo-Zahlen von Freenet TV, das den Zugang zu den privaten Sendern via DVB-T2 ermöglicht, deutlich rückläufig. Im vergangenen Jahr sank der Abo-Bestand dem Geschäftsbericht zufolge um 16,2 Prozent auf 416.000.

"DVB‑T2 HD ist ein zentraler Bestandteil einer resilienten und leistungsfähigen Verbreitungslandschaft", sagt Francie Petrick, Geschäftsführerin von Media Broadcast. "Die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit ProSiebenSat.1 unterstreicht unseren gemeinsamen Anspruch, hochwertige TV‑Inhalte auch künftig zuverlässig über das digitale Antennenfernsehen verfügbar zu machen."

"Für ProSiebenSat.1 ist es wichtig, dass unsere Inhalte für die Zuschauer:innen überall und jederzeit verfügbar sind. Daher freue ich mich sehr, dass wir auf Basis der guten Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren die Partnerschaft mit Media Broadcast zur Verbreitung unserer Sender über DVB-T2 HD nun langfristig verlängern konnten. Damit sind unsere Free-TV-Sender in bester Qualität auch zukünftig digital über Antenne zu empfangen", sagt Nicole Agudo Berbel, Managing Director und Chief Distribution Officer bei ProSiebenSat.1.