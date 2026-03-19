ProSiebenSat.1 ist bei der Lichtung seines Beteiligungs-Portfolios wieder einen Schritt vorangekommen: Sowohl das auf Connected-TV-Vermarktung ausgerichtete Unternehmen esome als auch der Retail-Media-Spezialist Kairion geht an Pivotum Capital. ProSiebenSat.1 will sich bekanntlich auf sein Entertainment-Kerngeschäft konzentrieren und fokussiert sich auch in der Vermarktung auf die eigenen Inhalte. Der Vollzug der Transaktion soll im April erfolgen, zum Kaufpreis gibt es keine Angaben.

Markus Messerer, Geschäftsführer und Chief Operating Officer des ProSiebenSat.1-Vermarkters Seven.One Media: "Mit dem Verkauf von esome und Kairion schärfen wir unser Profil im Vermarktungsbereich. Ausgehend von unserem hochwertigen TV- und Video-Content fokussieren wir uns auf unsere starke plattformübergreifende Vermarktung. In den vergangenen Jahren haben esome und Kairion im Markt bedeutende Impulse in den Bereichen Connected TV und Retail Media gesetzt. Mit Pivotum Capital als ausgewiesenem Spezialisten für digitale Geschäftsmodelle werden beide Unternehmen die nächsten Entwicklungsschritte gehen."

Beide Unternehmen hatte ProSiebenSat.1 rund um den Jahreswechsel 2017/2018 herum erworben. esome war 2014 als einer der Pioniere im Bereich Social Advertising gestartet und bietet heute Lösungen für die KPI-basierte Kampagnenoptimierung an. Kairion wiederum ist als Retail-Media-Spezialist Technologieanbieter und Vermarkter für über 40 Online-Händler. Mit seiner Technologieplattform, mit der Kairion Online-Shops und Brands innovative Vermarktungs- bzw. Werbemöglichkeiten bietet, ist Kairion nach eigenen Angaben Marktführer im Healthcare-Bereich.

Pivotum Capital mit Sitz in Gräfelfing ist eine unternehmerisch geführte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Technologie- und Digitalunternehmen. In der Eigenbeschreibung heißt es: "Wir investieren in Unternehmen mit strukturellem oder strategischem Handlungsbedarf und übernehmen aktive Eigentümerverantwortung. Unser Ziel ist es, Geschäftsmodelle zu schärfen, Strukturen weiterzuentwickeln und Unternehmen klar und wettbewerbsfähig auszurichten."