Seit 2006 gehörte "Grey's Anatomy" fest zum Primetime-Programm von ProSieben, 21 Staffeln der Serie waren dort seither zu sehen. Doch die linearen Quoten sanken über die Jahre immer weiter ab, von einem Erfolg konnte man schon seit Längerem nicht mehr sprechen. Im vergangenen Jahr folgte dann aber der völlige Absturz und die Verschiebung in den späten Abend - wo teils weniger als 100.000 Personen zusahen und der Marktanteil in der Zielgruppe zwischenzeitlich nur noch bei knapp über einem Prozent lag.

Daraus zieht man bei ProSiebenSat.1 nun Konsequenzen und verschiebt die linearen Erstausstrahlungen der Serie konzernintern zu Sixx, wo "Grey's Anatomy" auch schon seit Jahren mit Wiederholungen im Programm ist. Ab dem 13. Mai feiert dort nun die 22. Staffel von "Grey's Antomy" ihre Free-TV-Premiere am Mittwochabend um 20:15 Uhr mit einer Doppelfolge.

Mit einer Woche Vorlauf sind die Folgen zudem auch immer bereits kostenfrei bei Joyn abrufbar. Damit zieht Joyn nun immerhin wieder mit Disney+ gleich, das ebenfalls ab dem 6. Mai mit der Veröffentlichung von Staffel 22 startet. Im vergangenen Jahr hatte Disney+ noch einige Monate Vorsprung vor ProSiebenSat.1. Generell bleibt der Zeitversatz zur US-Premiere weiterhin relativ hoch, in den USA startete die 22. Staffel schon im September vergangenen Jahres.

Staffel 22 startet mit einem großen Knall - wortwörtlich: Am Grey-Sloan-Memorial-Krankenhaus ereignet sich eine verheerende Gas-Explosion. Es wird rasch klar, dass der Grund für die Explosion der Acetylen-Behälter war, den die Mutter einer Patientin mit in Amelias OP gebracht hatte, um die Chirurgin zu erpressen. Während die teils schwer Verletzten versorgt werden, muss das Krankenhaus evakuiert werden.