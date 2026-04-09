Sat.1 hat die Ausstrahlung der US-Krimiserie "The Hunting Party" angekündigt. Der Sender will die erste, zehnteilige Staffel ab dem 28. April immer dienstags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zeigen, wobei man auf Doppelfolgen setzen wird. "Hunting Party - Die Mörderjagd", so der eingedeutschte Titel der Serie, übernimmt damit den Sendeplatz von "Navy CIS", das bis dahin noch am Dienstagabend zu sehen sein wird.

In der Serie geht es um das Geheimgefängnis "The Pit", dessen Existenz eigentlich gar nicht bekannt sein sollte. Eine Explosion hat nun dafür gesorgt, dass zahlreiche Gefangene fliehen konnten. Die entlassene FBI-Profilerin Rebecca "Bex" Henderson, gespielt von Melissa Roxburgh, und ihr Team sollen bei der Suche nach den entflohenen Verbrechern helfen und und das Geheimnis um "The Pit" lüften.

In den USA ist bereits die zweite Staffel von "The Hunting Party" angelaufen. Seit Anfang Januar und noch bis Mai zeigt NBC neue Folgen, die zweite Staffel umfasst 13 Ausgaben. Bei einem Erfolg wäre also auch im Sat.1-Programm für Nachschub gesorgt. Über eine mögliche dritte Staffel gibt es aktuell noch keine Informationen.