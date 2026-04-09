Tele 5 hat die Ausstrahlung der Serie "Der Graf von Monte Christo" zu Pfingsten angekündigt. Dabei handelt es sich um eine Verfilmung des Literaturklassikers aus dem Jahr 2024. Inszeniert wurde die achtteilige Miniserie von Oscar-Preisträger Bille August. Sam Claflin ist in der Titelrolle zu sehen. Und darüber hinaus führen Jeremy Irons, Mikkel Boe Følsgaard, Ana Girardot und Blake Ritson das internationale Ensemble der weiteren Darstellerinnen und Darsteller an.

Während die Produktion bereits seit Beginn des Jahres im Streaming bei Disney+ zu sehen ist, besorgt Tele 5 nun die Premiere im frei empfangbaren Fernsehen. So zeigt man am 23. und 24. Mai jeweils ab 20:15 Uhr vier Folgen der französisch-italienischen Miniserie.

Und darum geht es inhaltlich: Der junge Seemann Edmond Dantès steht kurz vor dem großen Glück, als ihn eine Intrige seiner Neider unschuldig ins berüchtigte Gefängnis Château d’If bringt. Zehn Jahre Haft enden erst, als ihm mithilfe des gelehrten Abbé Faria die Flucht gelingt und er von einem sagenumwobenen Schatz erfährt. Reich und unter neuer Identität kehrt Edmond als geheimnisvoller Graf von Monte Christo zurück, um jene zu Fall zu bringen, die ihn verraten haben. Doch während er seine Rache mit kühler Präzision vollzieht, droht er alles zu verlieren, was ihn einst menschlich machte.