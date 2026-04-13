14 Monate ist es nun her, dass RTL und das Schweizer Fernsehen SRF gemeinsam eine Neuverfilmung des Kinderbuch-Klassikers "Heidi" in Serienform angekündigt haben. Nun ist klar, wer die Hauptrolle übernehmen wrid: In die Rolle der Heidi schlüpft die junge Schweizer Schauspielerin Neah Hefti. Hefti ist ab kommender Woche im Kino-Kinderfilm "Plitsch Platsch Forever" zu sehen, der Start der neuen "Heidi"-Serie bei RTL und SRF ist dann im kommenden Jahr geplant.

Mit der neuen "Heidi"-Verfilmung wollen RTL und SRF 145 Jahre nach der Veröffentlichung von Johanna Spyris Roman die zeitlosen Abenteuer in den Schweizer Bergen mit einer modernen Erzählweise verbinden. Heidi wird dabei erstmals auch auf ihrem Weg vom Mädchen zur jungen Frau begleitet. Im Mittelpunkt stehen zentrale Motive wie Heimat, Freundschaft und Natur, ebenso wie Heidis persönliche Entwicklung und Selbstbestimmung. Die Serie solle einen neuen Blick auf eine Figur richten, die Generationen geprägt hat, wie es heißt.

Die Neuauflage entsteht in Zusammenarbeit mit DCM Schweiz und GAUMONT und ist als hochwertiges, internationales Serienprojekt angelegt. Gefördert wird die Produktion in Deutschland durch die Film- und Medienstiftung NRW sowie den German Motion Picture Fund. In der Schweiz erfolgt die Förderung durch den Teleproduktions-Fonds.