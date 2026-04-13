Tina Kulow verantwortet künftig die interne und externe Kommunikation des Rundfunk Berlin-Brandenburg als Leiterin der neu geschaffenen Abteilung Kommunikation, die aus der Fusion der Teams "Presse und Information" sowie "Marketing und PR" entsteht. Die neue Abteilung ist direkt bei Intendantin Ulrike Demmer angesiedelt.

Tina Kulow war zuletzt selbstständige strategische Kommunikationsberaterin. In der Vergangenheit verantwortete sie für SAP die Unternehmenskommunikation in Deutschland. Davor war sie 11 Jahre bei dem Technologiekonzern Meta/Facebook tätig und leitete dort zuletzt als Senior Director die Kommunikation in Zentral- und Ost-Europa. Tina Kulow prägte die Kommunikationsstrategie für die Social Media Plattform in Kontinentaleuropa und baute dort unter anderem die Kommunikations- und Agentur-Teams auf.

RBB-Intendantin Ulrike Demmer lobte sie als "profilierte und erfahrene Managerin in allen Bereichen der Unternehmenskommunikation". Demmer: "Ihre Expertise reicht von der strategischen Beratung klassischer Medienbetriebe bis zu global agierenden Plattform-Anbietern und Technologieunternehmen. Das macht sie zur idealen Besetzung für diese Position. Ihr Fachwissen und ihre Leidenschaft sind wertvoll für den RBB, der gerade in einem umfassenden Veränderungsprozess steckt. Tina Kulow wird im Rahmen dieser Transformation die Kommunikation und das Marketing des Senders neu aufstellen, aufbauend auf der Arbeit unserer beiden bewährten Teams. Wir freuen uns sehr, dass Tina Kulow bei diesem Neustart die Verantwortung übernimmt."

Tina Kulow selbst sagt: "Ich freue mich, die Leitung der neu fusionierten Bereiche Presse und Marketing beim RBB zu übernehmen und gemeinsam mit den Teams den Auftritt des RBB nach außen und den Dialog nach innen neu zu denken, strategisch weiterzuentwickeln und neue Impulse zu setzen. Es gibt viel zu tun und zu erzählen, ich freue mich sehr auf die Kolleginnen und Kollegen im rbb und unsere gemeinsame Aufgabe."