Im Sommer letzten Jahres kündigte Seven.One Studios das neue von RedSeven entwickelte Reality-Competition-Format "The Hunt" an - mit dem spannenden Modell, dass es zum Auftakt gleich in zwei Ländern umgesetzt wird. Für Channel 4 in Großbritannien und für ProSieben in Deutschland. Nachdem die britische Version bereits am 22. März an den Start ging, gibt es nun auch einen Termin für die deutsche: Am 12. Mai startet die Staffel um 22:35 Uhr parallel bei ProSieben und Joyn, neue Folgen gibt's dann immer dienstags in Doppelfolgen.

Das Konzept: Acht Promis werden aufgeteilt in zwei Teams im bulgarischen Wald ausgesetzt - vier Jäger und vier Gejagte. Dann gilt es, mitten im Nirgendwo über Stunden Fangen zu spielen. Die Regeln sind simpel: Die einen fliehen, die anderen fangen. Wird ein Gejagter gefangen, tauschen die beiden Spieler die Rollen. Wer nach Spielende den Wald als Gejagter verlässt, darf mitbestimmen, welcher Jäger das Spiel verlassen muss und bewahrt sich damit die Chance auf den Gesamtsieg und das erspielte Preisgeld.

ProSieben-Senderchef Hannes Hiller: "'Hunger Games' meets Reality: Das ist 'The Hunt'. Promis spielen Fangen im Wald - und diese simple Grundidee verfängt. Im Spiel braucht es Nervenstärke, körperliche Fitness, Unerschrockenheit und Ausdauer. Doch nur wer auch strategisch denkt und die richtigen Fäden zieht, bewahrt sich die Chancen auf den Sieg. Dieses Konzept hat auch die Kollegen in UK überzeugt und wir konnten Ressourcen und Kreativ-Power bündeln und das Format zeitgleich mit ihnen produzieren."

Details zur Besetzung hat ProSieben noch nicht verraten. RedSeven produziert die deutsche Version zusammen mit Motion Entertainment, eine WPP Media Company. In Großbritannien steht neben WPP die Produktionsfirma CPL Productions hinter dem Format.