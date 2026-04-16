DF1 bringt einen weiteren Serien-Klassiker zurück ins Fernsehen: Wie der Sender mitteilte, zeigt DF1 ab dem 8. Mai jeweils freitags um 20:15 Uhr die einstige ARD-Reihe "Klinik unter Palmen", von der zwischen 1996 und 2003 insgesamt 23 Folgen produziert worden sind.

Im Mittelpunkt steht ein Ärzteteam um Dr. Frank Hofmann, gespielt von Klausjürgen Wussow. Hofmann hilft dabei, weltweit Kliniken aufzubauen und Ärzteteams bei schwierigen Eingriffen zu unterstützen. Seine Reise führt Dr. Hofmann von Boracay auf den Philippinen über Phuket in Thailand und die Dominikanische Republik bis an die mexikanische Karibikküste und nach Kuba. Neben dramatischen medizinischen Fällen rücken immer wieder persönliche Geschichten in den Fokus.

Neben Klausjürgen Wussow sind in der Reihe unter anderem Michael Lesch, Patrick Bach, Sonja Kirchberger, Walter Plate, Karina Kraushaar, Pierre Brice, Valerie Niehaus, Gaby Dohm und Harald Juhnke zu sehen.

Zuletzt hatte DF1 bereits die frühere RTL-Serie "Ein Schloss am Wörthersee" ins Programm genommen, die seither donnerstags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen läuft. Mit der Rückkehr von "Klinik unter Palmen" wolle man nun die "Positionierung im Bereich hochwertiger TV-Unterhaltung konsequent" weiter ausbauen, indem gezielt Formate zurückgeholt werden, "die Generationen geprägt haben". Die Programmoffensive unterstreiche die Strategie von DF1, "den Fokus auf bekannte, emotionale und reichweitenstarke Inhalte zu legen, die ein breites Publikum ansprechen und gleichzeitig für Verlässlichkeit im Programm sorgen".