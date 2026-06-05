Ab dem 15. Juli kann man beim ZDF entweder im Streaming oder ab 21:45 Uhr auch linear bei ZDFneo ins Leben der vermögenden Börsenmakler-Familie Forsyte im London der 1880er Jahre eintauchen. Dann läuft dort die erste sechsteilige Staffel von "The Forsytes - Familie verpflichtet", die auf der "Forsyte-Saga" von Literaturnobelpreisträger John Galsworthy basiert.

Und darum geht's: Die vermögende Börsenmaklerfamilie Forsyte gehört zu Londons Elite der viktorianischen Zeit. Aber die Wahl des Firmennachfolgers bringt Risse in die scheinbar perfekte Familienfassade. Die beiden Cousins, der kühle, ehrgeizige Soames und der kunstaffine, warmherzige Jolyon Jr. konkurrieren miteinander jeweils protegiert von ihren rivalisierenden Vätern.

Als der verheiratete Joylon von seiner Vergangenheit eingeholt zu werden droht, wittert der ehrgeizige Soames seinen Vorteil. Doch als er sich Hals über Kopf in eine bildschöne junge Frau verliebt, die von einer Karriere als Balletttänzerin träumt, scheinen die Karriereziele des sonst so strebsamen Soames für ihn an Priorität zu verlieren, zum Ärgernis seines Vaters.

Schon vor der Premiere der ersten Staffel wurde "The Forsytes" um eine zweite und mittlerweile auch um eine dritte Staffel verlängert - Nachschub für die nächsten Jahre ist also gesichert. In den Hauptrollen sind unter anderem Joshua Orpin, Millie Gibson, Tuppence Middleton, Danny Griffin und Eleanor Tomlinson zu sehen. Das Buch stammt von Debbie Horsfield, Regie führten Meenu Gaur und Annetta Laufer.