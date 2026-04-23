Sat.1 hat den Start seiner neuen Vorabendserie "Frieda - Mit Feuer und Flamme" angekündigt. Die Produktion aus dem Hause Saxonia Media ist ab dem 1. Juni ab 18 Uhr in Doppelfolgen zu sehen. Insgesamt wurden 162 Folgen produziert, damit wird Sat.1 also bis in den Herbst kommen. Bei Joyn geht’s übrigens ein paar Tage früher los, hier stehen ab dem 29. Mai bereits die ersten zehn Folgen der neuen Serie zum Abruf bereit.

Der Drehstart von "Frieda - Mit Feuer und Flamme" erfolgte bereits im September 2024, bis zur jetzt nahenden Ausstrahlung ist also vergleichsweise viel Zeit vergangen. In jedem Fall übernimmt die Serie einen schwierigen Sendeplatz: "Ein Hof zum Verlieben" kommt zwischen 18 und 19 Uhr aktuell auf keinen grünen Zweig (DWDL.de berichtete), über die Abrufzahlen bei Joyn gibt es keine verlässlichen Angaben. Doch auch die "Landarztpraxis" schwächelt im linearen TV-Programm von Sat.1 aktuell massiv.

Für "Frieda" sind die Startbedingungen also alles andere als leicht. Die Serie erzählt von der Krankenschwester Frieda (Laura Lippmann), die in ihrer Heimat im Elbsandsteingebirge gegen die Schließung der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr kämpft. Dabei sorgt Feuerwehrmann Mirko (Sebastian Deyle) für unerwartetes Herzklopfen. Das macht Friedas Leben gleichzeitig schöner und komplizierter: Frieda muss die Beziehungen zu dem charmanten Feuerwehrmann und ihrer alten Liebe, dem Bürgermeister Felix (Christopher Kohn), ins Gleichgewicht bringen. Darüber hinaus sind auch noch Natascha Weitzendorf als Friedas Tochter Pippa sowie Andreas Borcherding als ihr Vater Otto in der Serie zu sehen.