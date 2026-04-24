Keine zwei Tage sind seit Bekanntgeben der genehmigten Übernahme von Sky Deutschland durch RTL Deutschland vergangen, da werden bereits die personellen Weichen für die Zukunft gestellt. Am Freitagmorgen hat die RTL Group Veränderungen in der Geschäftsführung von RTL Deutschland bekanntgegeben. Demnach wird sich die künftige Führungsspitze aus Vertretern beider Unternehmen zusammensetzen - unter der Führung von Stephan Schmitter, der wie angekündigt als CEO fungieren wird.

© RTL Carsten Schwecke

Mit dem Abschluss der Transaktion, der am 1. Juni erwartet wird, werden im Gegenzug Elke Walthelm und Michael Radelsberger von Sky Deutschland in die Geschäftsführung von RTL Deutschland berufen: Walthelm, aktuell Chief Operating Officer von Sky Deutschland, wird als Chief Human Resources Officer (CHRO) von RTL Deutschland die Leitung des Bereichs People & Culture übernehmen - und damit, wie es heißt, "eine zentrale Rolle für die Integration der beiden Unternehmen". Die 49-Jährige hatte sich in den vergangenen Jahren schon in ihrer Rolle bei Sky Deutschland sehr für Unternehmenskultur & Mitarbeiterbeteiligung engagiert. Michael Radelsberger, aktuell Geschäftsführer von Sky Austria und Sky Media, wird als Chief Consumer Officer die Verantwortung für das Pay-Geschäft mit aktuell rund 12,3 Millionen zahlenden Abonnenten von RTL+, Sky und Wow übernehmen. Neue Finanzchefin wird bereits zum 1. Mai Julia Kloke, die aktuell in dieser Funktion noch für den Bertelsmann-Finanzdienstleister Riverty arbeitet.

© RTL / Sky Stephan Schmitter, Chief Executive Officer, Andreas Fischer, Chief Operating Officer, Julia Kloke, Chief Financial Officer, Inga Leschek, Chief Content Officer V.l.u.: Maximilian Orgonyi, Chief Transformation & AI Officer, Michael Radelsberger, Chief Consumer Officer, Elke Walthelm, Chief Human Resources Officer.

Die Aufstellung ist durchaus bemerkenswert für ein Medienhaus, das über Jahrzehnte mit werbefinanziertem Programm groß geworden ist: Das Thema Vermarktung ist, anders als in den vergangenen Jahren, nicht mehr in der Geschäftsführung vertreten. Stattdessen soll Frank Vogel, Geschäftsführer der Ad Alliance, künftig direkt an Stephan Schmitter berichten. Neben ihm bleiben wie bisher Andreas Fischer als Chief Operating Officer, Julia Kloke als Chief Financial Officer und Inga Leschek als Chief Content Officer sowie Max Orgonyi als Chief Transformation & AI Officer Teil der Geschäftsführung von RTL Deutschland.

© Bertelsmann Thomas Rabe

Stephan Schmitter, CEO von RTL Deutschland, erklärte: "Die Zusammenstellung der neuen Geschäftsführung unterstreicht unseren klaren Fokus, die gemeinsame Organisation konsequent auf die Zukunft des Fernsehens - insbesondere auf das Streaming-Geschäft - auszurichten. Dabei stellen wir unsere hochwertigen, lokalen Inhalte und die Interessen unseres Publikums in den Mittelpunkt unserer Strategie. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit diesem starken, vielseitigen Führungsteam und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die großen Herausforderungen im Markt anzugehen und unsere Position weiter zu stärken. Bei Ingrid Heisserer und Carsten Schwecke möchte ich mich herzlich für die gute Zusammenarbeit und ihren Einsatz für RTL Deutschland und den Zusammenschluss mit Sky Deutschland bedanken."