RBB und ARD Degeto haben eine Fortsetzung von "Der Krimi aus Brandenburg" angekündigt. In Senftenberg laufen demnach seit dem 9. April die Dreharbeiten, bis Mitte Mai soll, auch an anderen Orten, gedreht werden. Der erste "Krimi aus Brandenburg" ist bereits im Januar 2025 zu sehen gewesen. Zur besten Sendezeit sahen damals im Ersten rund fünfeinhalb Millionen Menschen zu, endgültig gewichtet lag die Reichweite bei 5,70 Millionen. Der Marktanteil lag bei etwas mehr als 20 Prozent.

Eine Entscheidung ist aufgrund des Erfolgs logisch. Regie beim neuen Film mit dem Arbeitstitel "Der Krimi aus Brandenburg: Die Raaben" führt Lea Becker, das Drehbuch stammt von Alex Buresch und Andrej Sorin. Die Ausstrahlung ist noch für dieses Jahr geplant, zu sehen sein soll der Streifen Ende 2026 auf dem Sendeplatz "DonnerstagsKrimi im Ersten".

Und darum geht’s: Die Streifenpolizistin Tonja Raabe (Alina Stiegler) und ihr Bruder, Kriminalkommissar Anton Raabe (Anton Rubtsov), ermitteln erneut gemeinsam in einem Mordfall in der Lausitz. Während der Abbrucharbeiten eines Dorfes, das dem Braunkohleabbau weichen soll, wird eine Leiche entdeckt. Es handelt sich um den Russlanddeutschen Vladimir Komarow, der vor über 17 Jahren spurlos verschwand.

Die Nachricht erschüttert die Dorfgemeinschaft. Ganz besonders die ehemalige Freundin des Toten, Caro Weber (Elisa Schlott), die damals von ihm schwanger war. Bei ihrem mittlerweile 17-jährigen Sohn Leo (Elias Hammler) löst der offizielle Tod seines Vaters eine verhängnisvolle Kurzschlussreaktion aus. Sein Onkel Jens (Jacob Matschenz) versucht mit aller Kraft, die Familie und die Dorfgemeinschaft zusammenzuhalten. Rogoschin (Karsten Mielke), ebenfalls Russlanddeutscher, soll Streit mit Vladimir gehabt haben, und auch Tobias Boger (Frederik von Lüttichau) verhält sich verdächtig. Tonja und Anton entwirren langsam die verhängnisvollen Abhängigkeiten im Dorf: Wer hatte ein Motiv und was ist damals wirklich geschehen?

In weiteren Rollen sind unter anderem Andreas Anke, Alma Leiberg, Birgit Berthold, Andreas Leupold, Mieke Schymura und Selin Dörtkardes zu sehen. "Der Krimi aus Brandenburg: Die Raaben" ist eine Produktion der Moovie GmbH (Produzentin Heike Voßler, Produzent Karsten Rühle) im Auftrag der ARD Degeto Film und des RBB. Die Redaktion liegt bei Kerstin Freels (RBB) und Katja Kirchen (ARD Degeto Film).