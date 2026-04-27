Der Vorstand von ProSiebenSat.1 besteht künftig wieder aus drei Personen. Neben CEO Marco Giordani und CFO Bob Rajan gesellt sich künftig auch Luca Poloni. Der Manager arbeitet erst seit Oktober des vergangenen Jahres in Unterföhring - also seit der Mehrheitsübernahme durch Media for Europe (MFE). Die Italiener tauschten damals den dreiköpfigen Vorstand aus und installierten das Duo Giordani/Rajan. Mit Poloni, der jetzt zum Group Chief Operating Officer ernannt wurde, wächst der Vorstand wieder.

Der Aufsichtsrat von ProSiebenSat.1 hat Poloni mit Wirkung zum 1. Mai für die Amtszeit von drei Jahren in die neue Funktion gewählt. Man reagiere damit auf die zunehmende Bedeutung von Technologie, digitalen Geschäftsmodellen, Innovation sowie Daten und künstlicher Intelligenz für die künftige Entwicklung des Konzerns. In seiner Funktion als COO wird Poloni das Growth & Digital Business, Technologie, Data & AI, Content Operations, Distribution und Human Resources verantworten.

Poloni hat vor seiner Zeit bei ProSiebenSat.1 in den vergangenen zehn Jahren in verschiedenen Führungspositionen innerhalb der MFE-Gruppe gearbeitet. Zuletzt agierte er dort als Group Chief Technology Officer (CTO) für die Bereiche IT, Digital und Rundfunktechnik. Seine Karriere begann er in der Marketingabteilung eines führenden Konsumgüterkonzerns in Italien und Frankreich, bevor er zu einer Strategieberatung wechselte, wo er 2008 zum Partner ernannt wurde.

Maria Kyriacou, Vorsitzende des Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE, sagt: "Im Zuge der Transformation von ProSiebenSat.1 gewinnen Innovation, Technologie und KI konzernweit zunehmend an Bedeutung als entscheidende Erfolgsfaktoren. Mit Luca Poloni holen wir herausragende Fachkompetenz in diesen Bereichen in den Vorstand. Seine umfassende operative Erfahrung und seine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Umsetzung komplexer Transformationsprozesse werden uns erheblich dabei helfen, unsere Strategie präzise und zügig umzusetzen."

Und Marco Giordani, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE, ergänzt: "In den vergangenen Monaten haben wir die Weichen für die strategische Ausrichtung von ProSiebenSat.1 gestellt – nun liegt unser Fokus auf der Umsetzung. Mit Luca Poloni als COO und Bob Rajan als CFO im Vorstand sowie Henrik Pabst als Chief Content Officer und Nicola Lussana als CEO der Seven.One Media haben wir das richtige Führungsteam, um die operative Umsetzung weiter zu stärken und die Transformation von ProSiebenSat.1 voranzutreiben."