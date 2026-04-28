Am 12. Mai schicken ProSieben und Joyn bekanntlich die neue Abenteuershow "The Hunt" an den Start, in der acht Promis in einem bulgarischen Wald Fangen spielen. Nun steht auch fest, wer mit dabei sein wird. Zwei Wochen vor dem Start hat ProSieben die Riege bekanntgegeben - und besteht fast ausschließlich aus erfahrenem Reality-Personal.

Konkret stellen sich Serkan Yavuz ("The Power", "Kampf der Realitystars"), Caro Robens ("Goodbye Deutschland", "Das Sommerhaus der Stars"), Cecilia Asoro ("Promi Big Brother", "Die Realitystar Academy"), Max Bornmann ("Are you the One?", "Forsthaus Rampensau Germany"), Gloria Schwesinger ("The 50", "Das Sommerhaus der Stars"), Maurice Dwizak ("Promis unter Palmen", "The 50"), Aaron Königs ("Good Luck Guys", "The Power") und Valentina Principessa ("The Biggest Looser", "Good Luck Guys") dem Wettbewerb. Als Nachfolger sind auch noch Sandra Sicora ("Match My Ex!", "Der Promihof") und Schauspieler Jochen Horst ("Balko", "Promi Big Brother") mit dabei.

Bereits im vergangenen Sommer hatte Seven.One Studios das neue von RedSeven entwickelte Reality-Competition-Format angekündigt - mit dem spannenden Modell, dass es zum Auftakt gleich in zwei Ländern umgesetzt wird. Für Channel 4 in Großbritannien und für ProSieben in Deutschland. Nachdem die britische Version bereits am 22. März an den Start ging, ziehen ProSieben und Joyn im Mai nach. Wöchentlich gibt es jeweils Doppelfolgen des Formats zu sehen.

Das Konzept: Acht Promis werden aufgeteilt in zwei Teams im Wald ausgesetzt - vier Jäger und vier Gejagte. Dann gilt es, mitten im Nirgendwo über Stunden Fangen zu spielen. Die Regeln sind simpel: Die einen fliehen, die anderen fangen. Wird ein Gejagter gefangen, tauschen die beiden Spieler die Rollen. Wer nach Spielende den Wald als Gejagter verlässt, darf mitbestimmen, welcher Jäger das Spiel verlassen muss und bewahrt sich damit die Chance auf den Gesamtsieg und das erspielte Preisgeld.