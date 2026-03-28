Ob Wok-WM, Stock Car Crash Challenge oder Turmspringen: Während seiner ProSieben-Zeit hat Stefan Raab zahlreiche, mitunter kuriose Sport-Events zur Samstagabendshow aufgeblasen. Nun plant er Ähnliches auch bei RTL: Wie während der Live-Show "Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli" angekündigt wurde, wird es im Sommer erstmals die "Jetski Star WM" zu sehen geben.

Damit setze man "die große Tradition der Raab-Events fort - mit frischer Energie, sommerlicher Atmosphäre und einem Live-Spektakel, das Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort und zu Hause begeistern wird", wie RTL in einer wenig später verschickten Pressemitteilung erklärte. Konkret soll die Eventshow demnach am Samstag, den 29. August auf dem Gelände der Regattabahn Duisburg vor rund 2.000 Zuschauerinnen und Zuschauern steigen.

RTL verspricht dabei "echtes Sommerfeeling" und einem Wettkampf, in dem "prominente Persönlichkeiten in spektakulären Disziplinen gegeneinander" antreten. Bei diesen seien "Geschicklichkeit, Mut und technische Präzision" gefragt. Um welche Promis es sich handelt, ließ der Sender zunächst allerdings noch offen. Klar ist hingegen, dass die "Jetski Star WM" von Raab Entertainment produziert wird. Die Rechte an Raabs früheren Sport-Events liegen inzwischen hingegen bei Brainpool, das zu Jahresbeginn etwa wieder eine Neuauflage des "TV total Turmspringens" für ProSieben produzierte.

Bei RTL hofft man nun, zusammen mit Raab wieder in die Spur zu finden. Erst in den vergangenen beiden Wochen war es gelungen, eine neue Samstagabend-Quizshow mit Stefan Raab und Barbara Schöneberger erfolgreich an den Start zu bringen. Die Quoten von "Wer weiß wann wie was war?" fielen so gut aus, dass RTL bereits im zweiten Halbjahr 2026 eine Fortsetzung auf Sendung schicken will (DWDL.de berichtete).