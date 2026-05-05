Wer ausnahmslos alle 104 Spiele der kommenden Fußball-WM verfolgen will, der wird diesmal nur bei Magenta TV fündig. ARD und ZDF werden gemeinsam aber auch jeweils 30 Spiele frei empfangbar übertragen. Im Vorfeld haben sie nun ihre Aufstellung für das XXL-Turnier bekannt gegeben.

Das Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika wird am 11. Juni ab 21 Uhr im ZDF kommentiert von Oliver Schmidt zu sehen sein. Der WM-Countdown beginnt aber schon weit vorher bereits ab 17:15 Uhr: Dann melden sich Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer aus dem WM-Studio, das das ZDF im Berliner Zollernhof aufgeschlagen hat. An deren Seite ist dann auch die ZDF-Expertenriege mit den 2014er-Weltmeistern Per Mertesacker und Christoph Kramer sowie mit Trainerin Friederike Kromp und ZDF-Schiedsrichter-Experte Thorsten Kinhöfer, die man in den kommenden 39 Tagen immer wieder begegnen wird.

Die enorm hohe Anzahl an Spielen, die zudem noch über die drei Länder Mexiko, USA und Kanada verteilt ist, stellt die Sender vor einige Herausforderungen - auch das ein Grund dafür, dass das zentrale WM-Studio in Berlin angesiedelt ist. Technisch wird das Ganze aus dem ZDF-Sendezentrum in Mainz gesteuert. Am Quartier der deutschen Nationalmannschaft in den USA ist ein "kompaktes ZDF-Team" mit Moderatorin Lili Engels stationiert, dazu fangen kleine Teams um Reporterin Amelie Stiefvatter und Reporter Alexander Ruda die Stimmung vor Ort an den Stadien ein. Kommentiert werden die Spiele im Wechsel von Oliver Schmidt, Gari Paubandt und Claudia Neumann.

Bei der ARD hat man sich dafür entschieden, Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger das "Match of the Day" live aus dem jeweiligen Stadion moderieren zu lassen. Bei den übrigen Partien melden sich im Wechsel Lea Wagner und Malte Völz mit einem Experten aus dem Studio in der ARD-Sendezentrale in Köln. Am Quartier der deutschen Nationalelf ist für die ARD Alex Schlüter stationiert. Live-Reporter für die Übertragungen im TV sind Tom Bartels, Christina Graf und Philipp Sohmer. Unterstützt werden sie von den Co-Kommentatoren Almuth Schult und Thomas Hitzlsperger.

In den Mediatheken von ARD und ZDF gibt's die Übertragungen und umfangreiches Begleit-Programm natürlich ebenfalls. Die ARD hat für die Mediathek zduem ein neues Feature angekündigt: Über den Klick auf ein Statistik-Icon lassen sich direkt weitere Informationen wie die Aufstellungen der Teams, Tabellen, Ranglisten und weitere Turnierstatistiken einblenden. Bei Highlight-Spielen gibt es zusätzlich (als Second-Screen-Angebot) die sogenannte Tactical Cam als unkommentierten Livestream.

Schon im Vorfeld der WM stehen bei der ARD noch drei Dokumentationen auf dem Programm. Am 2. Juni geht "Elf Helden - Ein Albtraum" an den Start. Die vierteilige Doku-Serie zeichnet den wenig ruhmreichen Weg der deutschen Nationalelf zur und während der letzten Fußball-WM in den USA 1994 nach. Am 4. Juni folgen mit "WM-Wahnsinn und Titel-Träume: Deutschland bei der Mega-WM" (Reportagereise von Esther Sedlaczek & Thomas Hitzlsperger) und "Spielfeld der Macht. Die WM in Trumps Amerika" (Ingo Zamperoni & Philipp Awounou auf Spurensuche in den USA) zwei Hintergrund-Stücke.

Unter dem Titel "Eure WM" sind für die ARD crossmediale Reporterinnen und Reporter in den Ausrichterländern und in Deutschland unterwegs, um "besondere Fans" zu treffen. "So entstehen individuelle und einzigartige Rückblicke auf das Eröffnungsspiel, die Spiele der deutschen Mannschaft und andere ausgesuchte Highlights für die ARD-Mediathek. Die ARD produziert neben der TV-Übertragung daneben noch mehr als 60 Spiele als Audio-Vollreportage. Während der WM gibt's auch ein tägliches "WM-Update" als Podcast sowie den Storytelling- und History-Podcast "Das Geld zu Gast bei Freunden". Dieser erzählt in mehreren Folgen von der WM-2006-Vergabe, inkl. Beckenbauer-Reisen, Nachwirkungen und heutiger Vergabepraxis.

Übrigens: Bei einem Weiterkommen der deutschen Nationalmannschaft in die K.o.-Runde gibt es live im ZDF das deutsche Sechzehntel- und Viertelfinale zu sehen. In der ARD wird ein etwaiges Achtel- und Halbfinale mit deutscher Beteiligung live übertragen. Das WM-Finale am Sonntag, 19. Juli 2026, 21.00 Uhr, ist live im ZDF zu sehen.