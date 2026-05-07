Nach einer längeren Wartezeit gibt es nun einen Ausstrahlungstermin für die zweite Staffel der US-Serie "Elsbeth: Ein besonderer Fall": Kabel Eins wird die zweite Staffel ab dem 23. Mai samstags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen ausstrahlen. Sie löst auf diesem Sendeplatz damit Wiederholungen von "FBI: Special Crime Unit" ab. Ab 22:15 Uhr zeigt Kabel Eins samstags "FBI: Most Wanted", ehe sich nach Mitternacht noch die Free-TV-Premiere von "SEAL Team" anschließt.

Die erste Staffel von "Elsbeth" lief im Herbst 2024 noch in Sat.1, erzielte dort allerdings nur maue Quoten. Im Schnitt verfolgten rund eine dreiviertel Million Menschen die zehn Folgen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei ganz schwachen 3,2 Prozent. Bei den 14- bis 59-Jährigen sah es zwar etwas besser aus, 3,6 Prozent waren aber auch dort zu wenig.

"Elsbeth" ist ein Spin-Off der Serien "The Good Wife" bzw. "The Good Fight", in deren Mittelpunkt die titelgebende exzentrische Anwältin Elsbeth Tascioni, gespielt von Carrie Preston, steht. In New York unterstützt sie das NYPD bei Mordermittlungen und erweist sich mit ihrer besonderen Art immer wieder als unentbehrliche Hilfe. Anders als in den meisten Krimis sind die Täter schon zum Start der Folge bekannt, es geht also darum, wie er oder sie letztlich überführt wird.

In den USA geht in Kürze bereits die dritte Staffel zu Ende, eine vierte Staffel wurde von CBS in Auftrag gegeben. Zu sehen war die zweite Staffel hierzulande bereits bei Sky, wo sie sich ebenso wie bei Wow weiterhin abrufen lässt.